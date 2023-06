Freikirche feiert Jubiläum – Homosexualität, Abtreibung und Jesus: Verträgt sich das? Trotz Mitgliederschwund und kritischen Blicken der Öffentlichkeit: Der Pastor der Viva-Kirche Thun freut sich auf das 100-Jahr-Jubiläum der Gemeinde. Marco Zysset

Pastor Thomas Eberhardt (links aussen mit seiner Familie) mit einer Gruppe, die den Pfingstgottesdienst im Garten der Viva-Kirche gefeiert hat. Foto: Patric Spahni

6,7 Prozent der Bevölkerung im Kanton Bern sind Mitglied in einer christlichen Freikirche – Tendenz steigend. Das sind im landesweiten Vergleich überdurchschnittlich viele Personen. Auffallend viele dieser Gemeinden sind im Raum Emmental, Aaretal, Thun und Kandertal anzutreffen. Die Viva-Kirche Thun ist eine dieser Freikirchen – und sie feiert am 11. Juni ihr 100-jähriges Bestehen. Doch auch wenn das Motto des Feiertages «Viva – wir feiern! Hoffnungsvoll ins nächste Jahrhundert» heisst: Gemeindeleiter Thomas Eberhardt plagen dieselben Sorgen, wie sie so manche Pfarrerin oder so mancher Pfarrer der Landeskirche kennt. «Mit durchschnittlich rund 40 Personen besuchen heute vielleicht noch halb so viele Menschen unsere Gottesdienste wie in den 1990er-Jahren», sagt er.