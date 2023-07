Ob Phytotherapie, Kinesiologie oder Homöopathie: Diese und weitere sogenannte «alternativmedizinische» Heilmethoden gelten in weiten Teilen der Schulmedizin als umstritten. «Der wissenschaftliche Konsens ist, dass die Wirkungen der Homöopathie hauptsächlich auf dem Placeboeffekt beruhen.» So antwortet etwa die künstliche Intelligenz Chat-GPT auf die Frage, ob Homöopathie wirke: «Wenn Patienten an die Wirksamkeit einer Behandlung glauben und eine positive Erwartungshaltung haben, können sich ihre Symptome tatsächlich lindern.»