So geht Heimunterricht im Emmental – Homeschooling auf dem Hoger Die Schulen sind zu, die Kinder müssen zuhause unterrichtet werden. Das kann schwierig sein, etwa wenn wie bei Krähenbühls das Internet sehr langsam ist. Benjamin Lauener

Bei Krähenbühls müssen derzeit alle Kinder verschiedene Homeschooling-Aufgaben lösen. (von links Saskia, Mutter Sabine, Silvan und Sascha) Foto: Marcel Bieri

Krähenbühls haben keinen Schulweg mehr. Und das will was heissen: Sie wohnen weit oben in der Gemeinde Langnau. Knapp hundert Meter Luftlinie weiter stünde man schon auf Truber Gemeindegebiet. Bis ins Schulhaus Gohl dauert es laut Google Maps mit dem Auto fast zehn Minuten, bis ins Kammershaus eine knappe Viertelstunde. Doch dieser Weg entfällt nun. Wie eine knappe Million Schulkinder in der Schweiz müssen auch Sascha, Saskia und Silvan Krähenbühl zu Hause bleiben.