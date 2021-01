Co-Working trotz Corona? – Homeoffice oder pendeln? Es gibt einen dritten Weg Was, wenn Homeoffice nicht möglich und pendeln wegen Corona kein Thema ist? Co-Working-Spaces in der Nähe können eine Alternative sein. Wir zeigen eine Auswahl. Marco Zysset

Co-Working im Frachtraum in Thun: Weil keine Anlässe stattfinden, können die Arbeitsplätze grosszügig verteilt werden. Foto: Patric Spahni

Es ist vergleichsweise ruhig an diesem Nachmittag im Frachtraum in Thun. Da ist die junge Frau, die sich mit ihrem Notebook in einer alten Bergbahn-Gondel eingerichtet hat, während sich ein anderer Co-Worker an einem Hoch-Tisch aus Europaletten niedergelassen hat. An verschiedenen Plätzen wird zu zweit diskutiert und gefachsimpelt, an den Einzelarbeitsplätzen und in den abgetrennten Büros sitzen Frauen und Männer konzentriert in ihre Arbeit versunken.

«Es ist auch bei uns ruhiger, als uns lieb ist», sagt Betriebsleiter Daniel Schmid bei der Führung durch den Raum, der multifunktional genutzt wird. Der Verein Magnet+ Thun, der ihn im April 2019 eröffnet hat, sieht ihn als Netzwerkplattform, auf der Events, Gastronomie und Co-Working fliessend ineinander übergehen. «Nachdem Events und Gastronomie wegen Corona seit März praktisch komplett ausfallen, hat das Co-Working an Bedeutung gewonnen», sagt Schmid.