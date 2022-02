Unfall in Grund bei Gstaad – Holztransporter kam ins Rutschen und kippte Auf dem Fureweg geriet ein Holztransporter über die Fahrbahn hinaus und kippte. Dabei wurde der Lenker verletzt.

Die Kantonspolizei untersucht einen Unfall eines Holztransportes in Grund bei Gstaad. Symbolfoto: Archiv

Der Kantonspolizei Bern wurde am Montag kurz vor 16.15 Uhr gemeldet, dass es in der Nähe des Furewegs in Grund bei Gstaad zu einem Unfall gekommen sei. «Gemäss aktuellen Erkenntnissen fuhr ein Mann mit einem Holztransporter den Fureweg hinauf, um seinen Transporter zu beladen, als dieser aus noch zu klärenden Gründen über den Fahrbahnrand geriet», heisst es in der Mitteilung der Kantonspolizei.

«Der Transporter kam ins Rutschen, kippte in der Folge auf die Seite und rutschte anschliessend mehrere Meter einen Hang hinunter.» Dabei sei der Lenker verletzt worden. Er wurde von der Personenrettung und der Feuerwehr Saanen aus der Führerkabine gerettet und danach von einem Ambulanzteam ins Spital gebracht. Im Einsatz stand zudem die Ölwehr Zweisimmen, die diverse Öltanks vorsorglich abpumpen konnte. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen.

pkb

Fehler gefunden?Jetzt melden.