Ausstellung in Interlaken – Holzschnitte – aber nicht holzschnittartig Bis zum 28. August zeigt das Kunsthaus Interlaken Holzschnitte und Holzstiche von Emil Zbinden und Sumio Kawakami. Beide begannen ihre Arbeit vor über hundert Jahren. Sibylle Hunziker

Das Titelbild der Ausstellung, das Martin Otth und Heinz Häsler für den Saal vergrössert haben, macht Parallelen zwischen Zbinden und Kawakami deutlich. Foto: Sibylle Hunziker

Ohne Illusionen blicken die Männer auf Ernst Zbindens Holzstich «Arbeitslos» von 1932 aus ihren zerfurchten Gesichtern. Verzweifelt, mit Spott oder Resignation nehmen sie zur Kenntnis, dass ihnen die Weltwirtschaftskrise keine Träume mehr erlaubt – und nicht einmal mehr Arbeit fürs tägliche Brot. Ganz anders die fröhliche Schar in japanischen Gewändern auf Sumio Kawakamis «Ankunft eines portugiesischen Schiffes in der Momoyama-Zeit» von 1952: Erwartungsvoll blicken sie den fremden Händlern entgegen, die mit Kisten voll Stoffballen und Schmuck an ihrer Küste gelandet sind. Und doch stehen die beiden Gruppen auf dem Plakat für die neue Ausstellung im Kunsthaus Interlaken Rücken an Rücken zusammen – zu Recht.