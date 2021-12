Burgergemeinde Strättligen tagte – Holzerei spaltet die Strättligburger weiter Die Burgergemeinde Strättligen ist nach wie vor in zwei Lager gespalten. Das zeigte die Budgetversammlung mit knappen Abstimmungsergebnissen. Andreas Tschopp

Lisa Ratajczak wird neue Burgerrätin und Gerhard Spinnler Vizepräsident. Foto: Andreas Tschopp

36 Stimmberechtigte fanden sich am Donnerstagabend im grossen Saal des Restaurants Kreuz in Allmendingen zur Burgergemeindeversammlung Strättligen ein. Geleitet wurde sie zum ersten Mal vom neuen Burgerratspräsidenten Lothar Straubhaar. In seiner Begrüssung blickte er zurück auf die Amtsübernahme im Juli, die Vertragsauflösung mit dem Forstbetrieb Sigriswil, gefolgt von der Wiedereinsetzung von Heinz Kühni als Bannwart. Er betonte: «Die Burgergemeinde hat immer funktioniert in der Übergangsphase.»

Um die Rückkehr zum Altbewährten zu zementieren, wurde die Holzerei-Initiative, die im Frühjahr zum Sturz der Vorgängerregierung geführt hatte, zur Abstimmung vorgelegt. Der neue Rat schlug vor, zwei Artikel im Organisationsreglement (OgR) zur Auslagerung von Aufgaben an Dritte zu streichen. Ein Vertreter des alten Burgerrats, der in Vollbesetzung aufmarschiert war, stellte dazu die Frage: «Muss nun bei starkem Borkenkäferbefall erst eine Versammlung einberufen werden, um mit schwerem Gerät dagegen vorzugehen?»