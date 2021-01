Experte: «Ohne Nutzung würde der Wald instabil» Infos einblenden

«Rückegassen sind heute Standard», sagt Peter Ammann. Der Co-Leiter der Fachstelle Waldbau am Bildungszentrum Wald in Lyss berät Förster sowie Forstdienste in der ganzen Schweiz in waldbaulichen Fragen. Der Experte äussert sich zum Strättligwald wie folgt: Wenn Maschinen die Rückegassen beführen, was nur bei genügend trockenen Verhältnissen geschehe, werde der restliche Waldboden geschont.

Zudem hätten moderne Holzerntemaschinen wie Vollernter oder Forwarder (Tragschlepper) sehr breite Reifen mit tiefem Pneudruck und viele Räder, um den Boden in den Rückegassen zu schonen. «Auch ein Traktor mit Seilwinde darf heute den Waldboden nicht überall befahren. Das ist nicht mehr zulässig», sagt der Forstexperte.

Rückegassen würden möglichst schmal mit 3 bis 4 Meter Breite angelegt, damit die Baumkronen wieder zusammenwachsen könnten. Die Gassen würden noch unauffälliger, wenn solche bereits in jüngeren Waldbeständen angelegt würden. Das sei im Strättligwald jedoch durch die frühere Art der Bewirtschaftung lange hinausgezögert worden, urteilt der Experte. Wie Ammann erklärt wachsen im 119 Hektaren grossen Strättligwald – vorsichtig geschätzt – jährlich etwa 1150 m³ Holz nach, die genutzt werden könnten.

«Die Nutzung ist wichtig für den altersdurchmischten Aufbau des Waldes, wo es immer junge, mittlere und alte Bestände nebeneinander geben sollte.» Durch gezielte Förderung von Baumarten werde zudem die Wurzelbildung gefördert, und damit nehme die Stabilität im Wald zu, erklärt Ammann und betont: «Ohne Pflege und Nutzung würde ein Wald dunkel, sehr alt und instabil sowie anfälliger auf Stürme.»

Wie der Experte weiter ausführt, erstellt die Burgergemeinde Strättligen derzeit einen Betriebsplan mit Stichprobeninventur, um den Holzvorrat und -zuwachs besser zu kennen. Dass freiwillig eine solche 10-Jahres-Planung gemacht werde, «zeigt den sorgfältigen Umgang mit den vorhandenen Waldressourcen», hält Ammann fest.

Angesichts dessen, dass aus der Bevölkerung breite und hohe Ansprüche an den Strättligwald gestellt und dieser intensiv in der Freizeit genutzt werde, meint der Forstexperte zum Schluss noch: «Wer profitiert und Ansprüche stellt, müsste eigentlich auch etwas mitbezahlen.»