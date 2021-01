Hochwasserschutz in Steffisburg – Holzen zum Schutz Schwemmholz-Flut Ab dem 20. Januar wird für drei Wochen imj Bereich Gumm-Waggelisteg an der Zulg geholtzt. Ziel: der Schutz vor einer Schwemmholz-Flut bei einem Hochwasser.

In Steffisburg muss in den nächsten Wochen geholzt werden. Foto: Peter Rothacher

Der Steffisburger Gemeinderat hat für die Gerinneeinhangpflege an der Zulg einen Nachkredit von 67'700 Franken gesprochen. Die Hochwasserereignisse 2012 und 2015 hätten gezeigt, dass neben dem eigentlichen Wasseranfall das Schwemmholz zum grossen Problem werden könnte. «Auch mit dem Bau des Holzrechens ist es unumgänglich, die Gerinneholzerei, insbesondere im unteren Abschnitt der Zulg, voranzutreiben», schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung an die Medien.

Der Gemeinderat hat bereits im Jahr 2018 einen Kredit für die Erarbeitung eines Vorprojekts gesprochen. Basierend auf diesem Vorprojekt wurde nun der Abschnitt Gumm-Waggelisteg detailliert bearbeitet. Die Holzereiarbeiten können jetzt ausgeführt werden. Die Arbeiten beginnen am 20. Januar und dauern rund drei Wochen.

Kredit für Sicherheitsholzschlag

Ebenfalls hat der Gemeinderat Steffisburg für einen Sicherheitsholzschlag im Objektschutzwald Klostern einen Nachkredit von 7500 Franken gesprochen. Das Waldstück auf der Nordseite des Klosternhubels ist im Eigentum der Burgergemeinde Steffisburg. Als sicherheitsverantwortliche Stelle ist die Einwohnergemeinde

Steffisburg grundsätzlich verpflichtet, sich an den Kosten der Waldpflege zu beteiligen.

pd/don