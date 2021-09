Habkern und Unterseen – Holzen, um den Schutzwald zu erhalten Beim Rossgrind wurde rund um den Lombach intensiv geholzt – damit der Schutzwald seine Funktion auch in Zukunft erfüllen kann. Sibylle Hunziker

Jonas Heuberger (links) erklärte den Gewo-Delegierten, wie und warum im Gerinne beim Rossgrind stark eingegriffen wurde. Foto: Sibylle Hunziker

«Hier an den steilen Hängen können wir den Wald nicht einfach sich selbst überlassen», sagte Jonas Heuberger beim Rossgrind, wo der Lombach eine tiefe Schlucht zwischen Unterseen und Habkern gegraben hat.

Der Mitarbeiter der BEO Wald & Holz GmbH, der die Forstbetriebsgemeinschaft und das Revier Bödeli Plus führt, hat im Auftrag der Schwellenkorporation Unterseen die Massnahmen im Gerinne des Lombachs geplant und die Ausführung begleitet. Am Samstag erläuterte er das Projekt den Delegierten des Gemeindeverbandes für die Erhaltung der Wälder in der Region Oberland Ost (Gewo).