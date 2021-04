Ordnung neben den Gewässern – Holzbeigen am Bachufer werden nicht mehr toleriert In Langnau könnte es für gewisse Grundeigentümer bald teuer werden – für jene, die am Bachufer Holzbeigen, Siloballen oder anderes deponieren. Susanne Graf

Es ist verboten und wird doch immer wieder gemacht: Grundeigentümer, deren Liegenschaften an einen Fluss oder einen Bach stossen, nutzen das Ufer, um Sachen zu deponieren, für die sie den Platz ums Haus nicht hergeben wollen. Sie legen den Kompost in Gewässernähe an, stapeln das gespaltene Holz dort, manchmal auch Pneus oder wenig genutzte Maschinen. Und gewisse Landwirte finden, dass ihnen die Siloballen entlang des Baches am wenigsten im Weg sind.

Das wäre alles kein Problem, wenn die Gewässer immer schön gleichmässig in ihren Betten fliessen würden. Aber manchmal schwellen sie innert Kürze zu alles mitreissenden Ungetümen an. Das ist blöd für den Besitzer, der seine Ware verliert – und noch blöder für die Öffentlichkeit. Denn sie muss es ausbaden, wenn sich das Material vor engen Durchlässen staut und es zu grossen Überschwemmungen kommt – wie etwa im Juli 2014 in Schangnau. «Da wurde einfach alles mitgerissen», sagt Gemeindepräsident Beat Gerber.