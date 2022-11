Ausgangslage

Es ist zwar erst der 13. November, dennoch bestreiten die Young Boys bereits ihr letztes Spiel in diesem Kalenderjahr. Grund dafür ist die heute in einer Woche beginnende Weltmeisterschaft in Katar.

Vorerst liegt der Fokus aber natürlich auf der Meisterschaft: Während die Berner die Tabelle souverän anführen und den Vorsprung ausbauen können, liegt der heutige Gegner Luzern auf Platz 5. Das letzte Duell der beiden Teams fand am 2. Oktober in Luzern statt. Damals konnte sich YB dank einem Tor von Jean-Pierre Nsame in der 95. Minute mit 2:1 durchsetzen.

Übrigens: Zum bereits vierten Mal in dieser Saison ist das Wankdorf ausverkauft – für gute Stimmung dürfte also gesorgt sein.