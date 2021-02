Ski-WM in Cortina d’Ampezzo – Gut-Behrami vor Suter: Die Schweiz hat den Doppelsieg vor Augen Wenn nicht jetzt, wann dann? Die Tessinerin ist als Super-G-Dominatorin des Winters heute die grosse Favoritin in Cortina. Wir berichten live. Fabian Sangines LIVE

Wie gross musste der Druck sein, der auf Lara Gut-Behrami lastete? Sie hatte den Super-G in den vergangenen Wochen dominiert, die Konkurrenz teilweise in Grund und Boden gefahren, den Kritikern bewiesen, dass ihre Reise im Weltcup noch lange nicht zu Ende ist. Und jetzt stand sie in Cortina im Starthaus mit dem Wissen, dass nur Gold gut genug sein würde. Zu oft musste sie mit zweiten und dritten Plätzen von Grossanlässen abreisen.

Und die Tessinerin lieferte. Sie zeigte eine Fahrt wie aus einem Guss. Dass sie damit nicht einmal zufrieden war und abwinkte, als aus der VIP-Lounge Jubel ertönte, zeigt einmal mehr, dass für sie nur das Beste gut genug ist. Und sie selbst beweist beim ersten Rennen dieser WM eindrücklich, dass sie dem grösstmöglichen Druck gewachsen ist.

Die Goldmedaille war überfällig, jetzt ist sie da, nach drei zweiten und zwei dritten Plätzen an Weltmeisterschaften wird Gut-Behrami doch noch Weltmeisterin. Das Ganze hat etwas von einer Heldenreise mit all den Widerständen und Hürden, die die 29-Jährige zu überwinden hatte, vor allem in der Zeit nach ihrem Kreuzbandriss bei der WM 2017.

Und es wurde noch besser für die Schweiz. Die Frau, die Gut-Behrami vom Leadersessel war Corinne Suter. Auch sie fuhr bestechend, vor allem im letzten Abschnitt der Strecke. Zwischen die Schweizerinnen kam keine mehr, Suter holt zwei Jahre nach Bronze Silber im Super-G. Auch sie zeigte, dass sie auf den grossen Tag hin bereit sein kann.

Hinter Suter wird Mikaela Shiffrin, die Titelverteidigerin, Dritte. Ihr unterlief ein grober Schnitzer, ohne den das Rennen wohl etwas knapper hätte ausgehen können. Mit Michelle Gisin schaffte es eine weitere Schweizerin in die Top-10, sie wurde Achte, Priska Nufer fuhr auf Rang 13. Die grosse Geschichte des Tages aber gehört Lara Gut-Behrami. Und Corinne Suter, aus Schweizer Sicht liefern sie den perfekten WM-Auftakt.