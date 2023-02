Formel 1: Mercedes präsentiert sein neues Auto

Rund zweieinhalb Wochen vor dem Saisonstart in Bahrain hat Mercedes am Mittwoch sein neues Auto für die Saison 2023 präsentiert. Mit einem wieder in schwarz lackierten Silberpfeil will Mercedes den Angriff auf den neuen Formel-1-Branchenführer Red Bull starten. Dass er wie 2020 und 2021 schwarz ist, dient der Reduzierung des Gesamtgewichts. «Es ist grossartig, dass er wieder schwarz ist», betonte Superstar-Pilot Lewis Hamilton.

«Er sieht gut aus», schwärmte Teamchef Toto Wolff bei der Vorstellung des neuen Rennwagens vor den ersten Runden in Silverstone und versicherte: «Wir lassen nichts unversucht auf der Suche nach Millisekunden. Dieses Jahr geben wir alles, um zurückzukehren an die Spitze.»

Mercedes musste sich im vergangenen Jahr auch in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft Red Bull geschlagen geben – nach acht Triumphen in Serie. In der Fahrerwertung verteidigte Max Verstappen zudem seinen Titel von 2021.

Der Niederländer verhinderte im Red Bull so auch erneut den achten WM-Titel von Hamilton, mit dem er alleiniger Rekordhalter in der Königsklasse des Motorsports wäre. Noch teilt sich der 38 Jahre alte Brite den Rekord mit Michael Schumacher. «Ich glaube immer, dass ich noch besser werden kann», betonte Hamilton, er liebe die Herausforderung, noch mehr Leistung aus sich herauszukitzeln.

Neben Hamilton fährt auc hin dieser Saison sein Landsmann George Russell, Mick Schumacher wird in dieser Saison als Ersatz- und Simulatorfahrer für Mercedes dabei sein. (DPA)