5 Nestvold-Haugen

Weil Kranjec nicht an den Start geht, ist der Norweger an der Reihe. Somit ist Odermatt bereits schon als Übernächster dran. Und auch Nestvold-Haugen bleibt deutlich zurück, der Rückstand im Ziel beträgt fast anderthalb Sekunden. So schlecht kann Pinturault also nicht gefahren sein.