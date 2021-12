Liveticker: FCB - Karabach – Die Basler führen zur Pause dank Cabral

Pausenfazit

Die Basler führen gegen Karabach zur Halbzeit 1:0 – und sieht man sich die letzten 20 Minuten vor dem Pausenpfiff an, dann ist die Führung verdient. Die Basler drückten und kamen durch Zhegrova und Cabral zu mehreren guten Chance. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Denn in den ersten 25 Minuten waren die Gäste aus Karabach die dominierende Mannschaft. Das Team aus Aserbeidschan erzielte sogar einen Treffer, der Abschluss von Zoubir in der 2. Minute war deutlich hinter Linie. Doch Schiedsrichter Jovic sah es anders. Glück für die Basler also, die erst spät in die Partie fanden – dann aber gleich richtig.