Skandal beim Zementriesen – Holcim muss saftige Busse wegen Geschäfte mit IS zahlen Der Zementkonzern blättert nach einem Vergleich mit der US-Justiz fast 778 Millionen Dollar hin. Der Grund sind frühere Geschäfte der Tochter Lafarge Cement in Syrien.

Wegen früherer Verfehlungen von Lafargue muss der Zementriese Holcim tief in die Tasche greifen. Foto: Patrick B. Krämer (Keystone/Archiv)

Der Baustoffkonzern Holcim muss für frühere, vom französischen Zementkonzern Lafarge in Syrien begangene Vergehen tief in die Tasche greifen. Laut einer Mitteilung des Unternehmens hat sich Holcim im Vergleichsverfahren mit den US-Justizbehörden auf eine Geldstrafe in Höhe von 777,78 Millionen US-Dollar geeinigt.

Im Rechtsfall geht es um Vergehen, die Lafarge mit seinen Aktivitäten in Syrien begangen hatte. Der Schweizer Betonkonzern Holcim war im Jahr 2015 mit der französischen Lafarge fusioniert.

Lafarge und die syrische Firma Lafarge Cement Syria (LCS) hätten sich in einem Fall der Abrede zur materiellen Unterstützung von als terroristisch eingestuften Organisationen in Syrien schuldig bekannt, schreibt Holcim . Die Aktivitäten hätten sich im Zeitraum von August 2013 bis Oktober 2014 abgespielt. LCS hatte die Geschäftstätigkeit in Syrien zu diesem Zeitpunkt bereits eingestellt.

Schutzzölle für Terroristen

Verantwortliche der Lafarge S. A. in der syrischen Fabrik Jalabiya zahlten damals Wegzölle an islamistische Terrorgruppen, um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter ungehindert das Werk betreten und verlassen konnten. Ausserdem überwies das Unternehmen gemäss einer internen Untersuchung Schutzzölle, damit Rohstoffe in die Fabrik gebracht und Fertigprodukte ausgeliefert werden konnten.

Unter den Empfängern der Zahlungen war auch der sogenannte Islamische Staat. Die Ermittlungen ergaben, dass Bruno Lafont, der erste Verwaltungsratspräsident von LafargeHolcim, und der erste Konzernchef Eric Olsen von den Zahlungen wussten. Sie mussten danach zurücktreten. Um die Vergangenheit abzustreifen, benannte sich LafargeHolcim im vergangenen Jahr in Holcim um.

Die US-Justizbehörde (DoJ) habe in ihrem Verdikt derweil festgehalten, dass Holcim nicht an den umstrittenen Aktivitäten in Syrien beteiligt gewesen sei. Und die Behörde habe darauf hingewiesen, dass Holcim über ein umfassendes Compliance-Programm verfüge und kein unabhängiger Compliance-Monitor notwendig sei, schreibt Holcim weiter.

Mit der Einigung in den USA ist das Unternehmen noch nicht alle Verfahren im Syrien-Fall los. In Frankreich läuft ein Verfahren gegen Lafarge SA. Zu einer formellen Anklage kam es jedoch noch nicht, noch läuft der Vorprozess. Bis es hier eine Entscheidung gibt, dürften noch Jahre vergehen.

Der Konzern ist seinerseits auch nicht untätig geblieben und versucht die verantwortlichen Ex-Manager von Lafarge selbst verantwortlich zu machen. Eine entsprechende Klage gegen sie liegt vor Gericht.

SDA/ag

