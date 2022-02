Rauch weitherum sichtbar – Hoher Sachschaden bei Brand einer Garage in Rüeggisberg Am Mittwoch hat es in einem Garagenbetrieb in Helgisried-Rohrbach gebrannt. Es wurde niemand verletzt.

Den 79 Feuerwehrleuten gelang es, den Brand zu löschen. Foto: Martial Trezzini/Keystone

Beim Brand in einem Garagenbetrieb in Helgisried-Rohrbach (Gemeinde Rüeggisberg) ist am Mittwoch grosser Sachschaden entstanden. Die Kantonspolizei Bern geht der Ursache nach, wie sie am Donnerstag mitteilte.

79 Feuerwehrleute aus der Umgebung standen im Einsatz. Die Rauchentwicklung war stark und von weitem sichtbar. Verletzt wurde niemand.

Die Wohnungen im Obergeschoss des Gebäudes können einstweilen nicht mehr genutzt werden. Für die Bewohner wurde mit Hilfe der Gemeinde eine andere Unterkunft gefunden.

SDA/flo

