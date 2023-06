Einblick in Frutiger Unternehmen – Hohe Präzision, internationale Küche und ein Bundesrat 4000 Besucherinnen und Besucher machten sich am Tag der offenen Tür ein Bild von der bei Bucher Hydraulics in Frutigen geleisteten Arbeit. Auch ein Bundesrat machte dem Unternehmen, das Jubiläum feiert, seine Aufwartung.

Auf dem Rundgang am Tag der offenen Tür der Bucher Hydraulics in Frutigen durch die verschiedenen Bereiche konnten die Besuchenden die fortschrittliche Technologie hautnah erleben. Foto: PD

«Fräsen, Schleifen, Honen – die meisten verstehen darunter nur Bahnhof. Bucher Hydraulics ist es am Tag der offenen Tür gelungen, diese Tätigkeiten für Besucher anschaulich darzustellen und zu erklären», schreibt das Frutiger Unternehmen in einer Mitteilung. Der Rundgang bot bei jedem wichtigen Produktionsschritt Informations- und Demonstrationsinseln, an welchen die Mitarbeitenden ihre tägliche Arbeit erklärten. «Die Besucher erhielten tiefe Einblicke in die unglaubliche Präzision beim Schleifen und Honen (im Bereich von Mikrometern, sprich 1/1000 Millimetern), die wichtige Ausbildungswerkstatt innerhalb der Fertigung und die vielen Bearbeitungsmaschinen.»

Im Festzelt habe man die internationale Ausrichtung kulinarisch zelebriert, und die lokalen Anbieter hatten alle Hände voll zu tun, um die rund 4000 Besucherinnen und Besucher zu verköstigen. Musikalisch umrahmte die Musikschule unteres Simmental und Kandertal in verschiedenen Formationen den Anlass, während laufend Helfer für Ordnung und Sauberkeit sorgten.

Schüler und ein Bundesrat

Am Vortrag konnten viele Schulkinder und Berufsschulklassen die Firma besuchen. «Der abwechslungsreiche Rundgang bot den Kindern die Möglichkeit, etwas über die verschiedenen Berufe und Bildungswege zu erfahren und sich ein Bild über die Karrieremöglichkeiten bei Bucher Hydraulics zu machen», heisst es in der Mitteilung.

Ebenfalls am Vortag lud Bucher Hydraulics Behördenmitglieder aus Bund, Kanton und den umliegenden Gemeinden zum offiziellen Öffentlichkeitstag ein. «Die Anwesenheit von Bundesrat Albert Rösti zeigte das Interesse der Regierung an den Anliegen von Industriefirmen ausserhalb der Ballungszentren.»

Ein Tag voller spannender Einblicke in die Welt der hydraulischen Teile! Zahlreiche Besuchende waren begeistert von der modernen Firma und liessen sich von den motivierten Mitarbeitenden die Arbeit und den Einsatz der produzierten Produkte erklären. Foto: PD

Dank der Jubiläumsfeier – Bucher Hydraulics wurde vor 100 Jahren gegründet, der Standort Frutigen (Hydrotechnik Frutigen) vor 53 Jahren, hatten Gäste jeden Alters, ob Angehörige oder Besucher, die Möglichkeit, einen spannenden Tag der offenen Tür zu erleben. «Ebenso zeigte die Jubiläumsfeier die enge Verbindung von Bucher Hydraulics mit der Region», halten die Verantwortlichen fest. «Es war ein Tag voller stolzer Momente, in dem die Leistungen des Unternehmens und seiner Mitarbeitenden gewürdigt wurden.»

PD/sgg

