FC Langenthal – Hohe Niederlage ist nebensächlich Der FC Langenthal verliert bei GC II 1:6. Ardi Selmani musste mit einem Unterarmbruch hospitalisiert werden. Roland Jungi

Ardi Selmani (Mitte) wird länger ausfallen. Archivfoto: Marcel Bieri

Der FC Langenthal erlitt im Auswärtsspiel bei GC II einen sportlichen Rückschlag, der aus Sicht der Oberaargauer aber zur Nebensache verkam. Kurz vor der Pause stürzte Mittelfeldspieler Ardi Selmani aus grösserer Höhe unglücklich zu Boden. Er blieb liegen, musste vom Feld getragen und mit der Ambulanz ins Spital überführt werden. Diagnostiziert wurde ein Unterarmbruch. Selmani wurde noch am Samstagabend operiert. Er dürfte dem FCL auch zu Beginn der Saison 2021/22 nicht zur Verfügung stehen.

Es resultierte schliesslich eine 1:6-Niederlage, deren Höhe massgeblich durch das Geschehen unmittelbar nach der Pause und damit dem Ausscheiden Selmanis beeinflusst war. Uka (47.) und zweimal Momoh (50./57.) machten aus einem 2:1 ein 5:1. Das Spiel war damit entschieden,

Die Zürcher waren schon in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft gewesen. Die Gastgeber zogen im GC-Campus sofort ein eindrucksvolles Offensivspiel auf. Momoh, der wie Uka schliesslich dreimal traf, vergab bereits in der 9. Minute eine hochkarätige Gelegenheit. Kurz danach rettete Wernli gegen den Angreifer. Die Gäste gingen danach sogar in Führung, als Topskorer Labinot Aziri per Kopf nach einem Freistoss von Wernli traf.

Am Schluss nur zu zehnt

Sofort übernahmen danach aber die Zürcher das Kommando wieder. Dies führte durch Uka in der 34. Minute zum Ausgleich. Nur zwei Zeigerumdrehungen später gingen die Grasshoppers durch Momoh erstmals in Führung. Es folgte die bereits erwähnte Szene mit Selmanis Verletzung kurz vor der Pause. Der Vorfall hinterliess deutliche Spuren bei den Gästen.

Die dann auch noch die letzten 20 Minuten mit 10 Spielern bestreiten mussten. Der für Selmani eingewechselte Skeraj schied in der 70. Minute seinerseits verletzt aus, das Auswechselkontigent war bereits erschöpft. GC II erhöhte noch auf 6:1, Langenthal fiel auf Platz 4 zurück. Dies interessierte aber nach dieser Partie nur wenig.

Fehler gefunden?Jetzt melden.