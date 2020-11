Zeugenaufruf – Hohe Flammen schlugen aus Polizei-Bootshaus In der Nacht auf Mittwoch ist in Hinterkappelen ein Bootshaus durch ein Feuer beschädigt worden. Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei sucht Zeugen.

So sah das beschädigte Bootshaus der Berner Kantonspolizei am Wohlensee. am Tag nach dem Brand aus. Foto: zvg

Am Mittwoch kurz vor 3.20 Uhr wurde der Kantonspolizei Bern eine Rauchentwicklung bei ihrem Bootshaus an der Wohlenstrasse in Hinterkappelen (Gemeinde Bern) gemeldet. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, schlugen Flammen an der Aussenfassade hoch. Der Brand konnte rasch gelöscht werden, verletzt wurde niemand, wie es in einer Mitteilung der Polizei vom Mittwochnachmittag heisst.

Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf mehrere 10'000 Franken. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Brand aufgenommen. Eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Es werden Zeugen gesucht: 031 638 81 11.

