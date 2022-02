Nach Lockerungen – Hohe Disziplin beim Maskentragen im öffentlichen Verkehr in Bern Wie gehen Bernerinnen und Berner mit der neuen Freiheit um? Die meisten Pendlerinnen und Pendler trugen am Donnerstag eine Maske. In den Cafés genossen viele ihre neue Freiheit.

Im Bahnhof Bern trugen auch am Donnerstagmorgen die meisten Leute eine Maske. Foto: Keystone/Anthony Anex

Gelernt ist gelernt: Die Pendlerinnen und Pendler im Kanton Bern haben am Donnerstag Disziplin beim Tragen der Corona-Schutzmasken bewiesen. Der öffentliche Verkehr ist einer der wenigen Orte, an denen Masken noch getragen werden müssen.

Am Mittwoch hatte der Bundesrat die meisten Coronaschutzmassnahmen per Donnerstag aufgehoben. In den Zügen, Trams und Bussen in und um Bern bewiesen die Fahrgäste trotz der grossen Lockerungsschritte am Donnerstagmorgen früh Disziplin. Passagiere ohne Maske waren nicht unterwegs.

Und auch auf den Perrons in Bahnhöfen und an Haltestellen trug eine Mehrheit Masken. Hier waren allerdings vergleichsweise etwas mehr Leute ohne Masken unterwegs als früher. Deutlich öfter als früher zu sehen waren Personen, die ihre Masken nur noch unter dem Kinn trugen, um sie bei Bedarf hochziehen zu können.

Bei Kaffee und Gipfeli

In den Cafés rund um den Bahnhof Bern sassen Pendlerinnen und Pendler bei «Kafi und Gipfeli» und genossen die neue Zertifikats- und Maskenfreiheit. Sie war an vielen Tischen das Gesprächsthema Nummer eins.

Insbesondere Brillenträger zeigten sich erleichtert, dass die Brillengläser durch das Maskentragen nicht mehr ständig beschlagen. und geputzt werden müssen. Nun habe er sein «Recht auf Kondensation» halt verloren, scherzte ein Gast in einem Café.

Beim Personal handhabten die verschiedenen Gastronomiebetriebe Betriebe das Maskentragen am Donnerstagmorgen unterschiedlich. In manchen Betrieben trug das Personal weiterhin Maske, um den allfälligen Schutzbedürfnissen von Kunden und Angestellten Rechnung zu tragen, in anderen Betrieben wurden keine Masken mehr getragen.

SDA/tag

Fehler gefunden?Jetzt melden.