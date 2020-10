Austausch im Oberland – Hofläden als Visitenkarte der Landwirtschaft Rund dreissig Bäuerinnen und Bauern nahmen an einem Austausch zum Thema Hofläden in Spiez teil.

Die Teilnehmenden besichtigten den Hofladen auf dem Hof Schlüsselmatte in Spiez. Foto: PD

Am Startanlass zum Erfahrungsaustausch Hofläden Berner Oberland sassen knapp dreissig Produzenten aus dem Berner Oberland gemeinsam am Tisch. Unter der Moderation von Martin Reber, Berater Inforama Emmental, diskutierten sie verschiedenste Themen, von den Vor- und Nachteilen der Bedienformen über die Produktvielfalt bis zu den Bezahlmöglichkeiten. Auch ein Austausch in Bereichen der Buchhaltung und der Hygienevorschriften sowie des Umgangs mit Diebstahl habe stattgefunden, ist einer Mitteilung zum Anlass zu entnehmen.

Karin Oesch, Geschäftsführerin beim Berner Bauernverband, zeigte die Bedeutung der Hofläden als Schlüsselstellen in der Landwirtschaftskommunikation auf. Im Hinblick auf die wichtigen bevorstehenden Abstimmungen in der Landwirtschaftspolitik seien diese Begegnungen äusserst wertvoll. Sie animierte gemäss Mitteilung die Betreiberinnen und Betreiber auch dazu, sich bewusst zu machen, wie viel Freude, aber auch finanziellen Mehrwert ein Hofladen einem Betrieb bringt.

Im Anschluss an den Erfahrungsaustausch erfolgte eine Führung durch den neu eröffneten Hofladen von Cindy und Silas Wyss, Hof Schlüsselmatte in Spiez.

Gemeinsam mit dem Inforama engagiert sich der Verein Ländliche Entwicklung Berner Oberland für die Weiterführung vom Format. Das Interesse an der gegenseitigen Weiterbildung sei durchaus vorhanden, steht in der Mitteilung des Vereins. «Zudem wird Corona unseren Alltag wohl noch länger beeinflussen, und damit gewinnt auch die Regionalität und die Authentizität weiter an Wichtigkeit.»

PD