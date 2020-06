Leserreaktionen – Hoffentlich erwacht das Berner Stimmvolk bald Meinungen von Leserinnen und Lesern zu aktuellen Themen.

Gemeinderat Michael Aebersold, Finanzdirektor, steht bei den Lesern in der Kritik. Nicole Philipp/Tamedia AG

Zu «Wo der Gemeinderat sparen will»

Hoffentlich erwacht das Berner Stimmvolk bald

Ich kann mir fast keinen Grund vorstellen, wieso der amtierende Stadtberner Finanzdirektor Michael Aebersold (SP) wiedergewählt werden sollte. Nachdem er alle Wünsche seiner Gspändli im Gemeinderat durchgewinkt und das Budget der Stadt Bern an die Wand gefahren hat, kommt das Coronavirus als Entschuldigung gerade recht. Dass der Gemeinderat dem Personal, dasjahrelang die Sparübungen mitgetragen und keine Reallohnerhöhung erhalten hat, nun auch noch die zugesagten Ferientage als Lohnausgleich streicht, erscheint da nur noch als Hohn. Aber es ist ja einfach, immer beim Personal zu sparen. Dass der Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) nur blass danebensteht, verwundert auch nicht mehr, fehlt es ihm doch während seiner ganzen Amtszeit an politischem Profil. Hoffentlich erwacht das Berner Stimmvolk bald und erteilt dem Gesamtgemeinderat bei den Wahlen im Herbst endlich eine Quittung.

Daniel Frey, Bern

Selbstzerstörerischer Gemeinderat

Ich traue meinen Augen nicht. Der grün-rote Gemeinderat zielt auf seine eigenen Kernbereiche wie Umweltschutz, Kultur, Chancengleichheit und Breitensport. Damit kann er das 1,4-Milliarden-Budget nicht wesentlich verbessern. Er bringt die vielen Freiwilligen, die sich in Sportvereinen für die Jugend einsetzen, gegen sich auf, streicht Kindern mit Migrationshintergrund die Aufgabenhilfe, befreit sich vom Umwelttag und dem autofreien Sonntag. Geradezu lächerlich die 40’000 Franken, mit denen er nach dem Hitzefrühling 2020 die Badesaison verkürzen will. Bei der Museumsnacht und dem Lichtspektakel schadet er dem guten Image unserer Stadt. Die Kürzung der Fremdenpolizei setzt ein Signal zur Tolerierung von Menschenhandel. Kommt nun noch die Abschaffung des Wasserspiels oder die Schliessung aller öffentlicher Toiletten? Schade, der Gemeinderat hat bisher vielGutes realisiert für unsere Stadt. Jetzt wird er aber selbstzerstörerisch.

Beat Zobrist, Bern

Melkt die Kuh, solange sie noch Milch hat

Infolge der schlechten Finanzsituation der Stadt Bern muss sich der Gemeinderat ernsthaft Gedanken machen, wie die Rechnung wieder ins Lot gebracht werden kann. Auf geplante Investitionen – zum Beispiel den Ausbau der Velostadt – will man nicht verzichten. Also müssen neue Einkünfte generiert werden. Was liegt da näher, als einmal mehr den privaten Verkehr, den man lieber heute als morgen aus der Stadt verdrängen will, zu belasten. Gebühren für Parkplätze und die Preise für die Rushhour erhöhen bietet sich da förmlich an. Was für eine Arroganz gegenüber dieser Gruppe von Steuerzahlern. Ganz nach dem Motto: Melkt die Kuh, solange sie noch einen Tropfen Milch hat.

Ulrich Imhof, Herrenschwanden

Die Sparmassnahmen treffen die falschen Bürger

Statt mit der Rasenmähermethode könnte man beim neuen Entsorgungssystem Millionen einsparen. Wie wäre es, wenn die Stadt Bern endlich mit Bussen die Mitbürger, die mitihrem Haushaltsmüll dieöffentlichen Abfallkübel füllen, bestrafen würde? In Kanada kostet Littering bis zu 2000 Dollar Busse. Die Mitarbeiter der Stadt, die die Abfallkübel leeren und die öffentlichen Anlagen reinigen, könnten mit höheren Bussgeldern sicher bezahlt werden. Die im Artikel genannten Sparmassnahmen treffen wieder die falschen Bürger.

Walter Wüthrich, Bern

Muss der Vermieter auf 60 Prozent der Miete verzichten, kommt dies einem Diebstahl gleich. Ruedi Reusser, Gerzensee

Zu «Der Streit um die Thalmatt»

Versprechen machen ist nicht Versprechen halten

Bei der Fusion von damals wurde versprochen, Tägertschi werde nicht zur Baulandreserve von Münsingen umfunktioniert. Beim Lesen des Zeitungsartikels kommt aber unweigerlich der Verdacht auf, dass genau nach bewusster Methode dieses Versprechen nun nicht eingehalten wird. Der zuständige Gemeinderat Andreas Kägi (FDP) sagt, dass in Zukunft die Bestimmungen der Gemeinde Münsingen gelten würden. Nichts zu ändern, sei nicht möglich. Dies erlaubt in diesem Fall wieder einmal die Bemerkung: Versprechen machen ist die eine Seite, Versprechen halten eine andere.

Johannes Schüpbach, Münsingen

Zu «Reduktion kostet Vermieter 212 Millionen»

Das nennt man Diebstahl

Vom Nationalrat hätte ich etwas mehr ganzheitliches Denken erwartet. Beim privaten Vermieter kommt dieser Beschluss, auf 60 Prozent der Miete während des Lockdown zu verzichten, einem Diebstahl von 60 Prozent seiner Rente gleich. Weshalb verzichtet der Nationalrat nicht vorbildlich während dieser «arbeitsfreien» Zeit auf 60 Prozent seiner Entschädigung? Individuell einvernehmliche Lösungen zu suchen, wäre die richtige Antwort auf die Mieterforderungen gewesen. Beide stehen im Risiko: Dem Mieter droht bei Nichtbezahlen der Miete die Kündigung durch denVermieter, dem Vermieter allenfalls ein teurer Leerstand. Um dies zu regeln, braucht es die eidgenössischen Räte wirklich nicht.

Ruedi Reusser, Gerzensee