Leserreaktionen – «Hoffentlich bleibt unser solidarischer Schutz» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zu den Folgen der Unwetter in Deutschland und der Schweiz.

Im Dorf Schuld in Rheinland-Pfalz haben die Fluten mindestens ein halbes Duzend Häuser zerstört. Foto: keystone-sda.ch

Zur Unwetterkatastrophe in Deutschland

Die Unwetterschäden in Deutschland und den Benelux-Staaten machen betroffen und wecken bei mir Erinnerungen an 2005. Und doch besteht ein grosser Unterschied: Hier sind dank der Kantonalen Gebäudeversicherung sämtliche Gebäude gegen Elementarschäden günstig versichert. So wurden die Schäden an unseren Liegenschaften behoben und die wenigsten mussten existenzielle Ängste durchleben. Deutschland dagegen musste die staatlichen Gebäudeversicherungsanstalten beziehungsweise die Versicherungspflicht 1994 aufgrund der Richtlinien der EU aufheben. Gemäss ZDF sind in den betroffenen Gebieten nur 35 Prozent der Wohnhäuser gegen Elementarschäden versichert. Dies oft, weil die Besitzer keinen Versicherungsvertrag erhalten. Einspringen muss der Staat, da die Versicherungen nur Wohngebäude in risikoarmen Gebieten versichern. Mit dem EU-Rahmenvertrag wären auch bei uns die Kantonalen Gebäudeversicherungen unter Druck geraten. Mit der solidarischen Prämie jedes Liegenschaftsbesitzers besteht ein umfassender Schutz für wenig Geld. Bleibt zu hoffen, dass dies so bleibt. Markus Weber, Latterbach

Zum zweiten Referendum gegen das Covid-Gesetz

In der Zeitungsausgabe vom 15. Juli konnten die drei «Rekord-Sammler» auf einer ganzen Seite ihr Bestes geben. Blätterte man um, las man von der Corona-Welle in Holland – das finde ich schon krass. Diese drei Personen sollten sich einmal – probehalber – intubieren lassen und sich dann mit den Problemen der Long-Covid-Erkrankten auseinandersetzen. Vielleicht braucht es mehr Personen wie der amerikanische Professor Paul Russell, der vom «Saulus zum Paulus» wurde und nach der Genesung seiner schweren Erkrankung alle Coronaleugner als Idioten bezeichnete; dann wäre das Referendum wohl überflüssig geworden. Covid 19 und die Mutanten werden uns noch lange beschäftigen. Hansruedi Haener, Wichtrach

Zu «Kommt die Impfpflicht?»

Ich hoffe, die Politik hört auf mit diesen sinnlosen Einschränkungen. Meine mehrfach behinderte Tochter lebt in einer Pflegeeinrichtung und verbringt öfters die Wochenenden zuhause. Ich verlange und erwarte von niemanden, sich impfen zu lassen. Alle Alten und Kranken, die sich impfen lassen wollten, sind geimpft. Es muss niemand mehr geschützt werden. Die publizierten Positivzahlen sind nicht relevant. Man sollte sofort mit den Schikanen aufhören. Jeder soll sich frei bewegen können, auch ohne Zertifikat. Dora Eggimann, Wasen

Zum Leserbrief «Autobahn-Vignette plus Gebühren»

Die Leserbriefschreiberin befürwortet Gebühren für ausländische Verkehrsteilnehmende auf Schweizer Strassen. Ich an ihrer Stelle würde solche Forderungen lieber nicht stellen. Wenn sie sich in Deutschland unserer Autobahnen bedient, zahlt sie nichts und profitiert von unserer Kfz-Steuer. Wir, die Deutschen Steuerzahler, finanzieren die Autobahnen, welche Ausländer kostenfrei nutzen können. Sie sollte mal die grenzgängigen Länder um Deutschland herum fragen, wie sie gegen Deutschland gingen, als bei uns die Frage aufkam, unsere Kfz-Steuer zu senken und dafür eine «Benutzungsgebühr» einzuführen. Birgit Deuschel, zur Zeit in Zollbrück

Zum Leserbrief «Biker auf Bergwegen»

Wenn Biker und Wanderer aufeinandertreffen, gibt es zwei Arten, sich zu kreuzen. Die Erste: Eine Partei regt sich auf, löst damit eine Gegenreaktion aus. Die Zweite: Man grüsst einander, macht Platz, danach hat man Freude, jemandem etwas Gutes gewährt zu haben. Ich habe mich für die zweite entschieden, denn sie macht glücklicher und ist gesünder. Auch wenn ich einem unangenehmen Zeitgenossen begegne, verfalle ich weder in kindliche Rachegelüste noch verallgemeinere ich diese Erfahrung. Wenn alle toleranter sind, macht es das für alle angenehmer. Onlinekommentar (gekürzt) von Erich Kaufmann

Fehler gefunden?Jetzt melden.