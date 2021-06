Corona-Testanlass versus Realität – Hoffen im Platzregen EM in zwei Welten: Während in Gerzensee beim kantonalen Testanlass die künftige Realität ausprobiert wurde, herrschte in der Berner Aarbergergasse eine alte Normalität. Michael Feller , Rudolf Burger

Ein flüssiges Spiel auf den Schirmen in der Aarbergergasse. Foto: Enrique Muñoz García

Bereits vor der entscheidenden Partie Schweiz gegen die Türkei in Baku hat das Gewitter mit heftigem Regen den Betrieb auf dem Bächlifeld in Gerzensee zum Erliegen gebracht. So kommt der Berichterstatter – unabsichtlich – via Ausgang aufs Gelände, kann sich aber später von Fabian Zulliger, dem Geschäftsführer des FC Gerzensee, nach dem Gewitter erklären lassen, wie das alles gemäss Absprache mit dem Kanton vor dem heftigen Regen funktionierte: Wer über 16 Jahre alt war, wer keinen Impfausweis und keinen PCR-Test vorweisen konnte, musste sich einem Corona-Schnelltest unterziehen und sich danach 15 Minuten auf die Wartebank setzen. Erst nach dem Bescheid über ein negatives Testresultat durfte er oder sie aufs Gelände.