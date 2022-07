Super-Rampe der Tour de France Femmes – Höllische Schweizer Anstiege Die Fahrerinnen kraxeln am Schluss der Tour auf die Super Planche des Belles Filles. Eine Rampe, auf der Velöler kaum hochkommen. Solche Rampen gibt es auch in der Schweiz. Eine Auswahl. Pia Wertheimer Roger Metzger Philipp Muschg

Die Rampe hoch hinauf auf die Zürcher Scheidegg, wo sich der Radler mit einem leckeren Cordon bleu belohnen kann. Foto: Regiosuisse / Priska Ketterer

Der Ort, an dem das Ziel der Tour de France Femmes steht, könnte passender nicht sein: La Super Planche des Belles Filles. Der Name klingt jedoch zu harmlos für jene Rampe unweit von Basel, die dahintersteckt. Berühmt für die spektakulären Szenen, die sie für Tour-Zuschauerinnen bietet. Berüchtigt für ihre Steilheit (teilweise 24 Steigungsprozente), wo kommune Velofahrer Gleichgewichtsübungen vollziehen, um oben anzukommen ohne abzustehen. Solche «Höllenrampen» hat auch die Schweiz zu bieten. An dieser Auswahl können Sie im wahrsten Sinne des Wortes erfahren, was die Radlerinnen am Sonntag erwartet: