Baupläne in Aefligen – Höhere Steuern für neuen Schulraum? Mit einem Neubau will die Gemeinde das Platzproblem beim Schulhaus lösen. Doch das geht wohl nicht ohne Steuererhöhung. Stefan Kammermann

Die rote Farbe des geplanten Schulhausanbaus gefällt in Aefligen nicht allen. Visualisierung: PD/Atelier GSW Partner AG





«Wir wären nicht hier, wenn wir nichts am Knochen hätten.» Mit diesen Worten leitete Peter Hofer, Gemeinderatspräsident von Aefligen, eine Informationsversammlung ein. In die Turnhalle eingeladen hatte der Rat, um aus erster Hand über den Stand in Sachen Schulraumplanung zu orientieren.

Die Bürgerinnen und Bürger in der gut besetzten Halle erfuhren, dass es im bestehenden Schulraum an allen Ecken und Enden an Platz mangle, um den Bedürfnissen des Lehrplans 21 gerecht werden zu können. «Gruppenunterricht wird im Schulhausgang durchgeführt», nannte Schulleiterin Renate Seitzinger ein Beispiel.