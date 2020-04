Rechnung Utzenstorf – Höhere Steuereinnahmen und weniger Abschreibungen Der Gemeinderat von Utzenstorf präsentiert eine gute Jahresrechnung 2019. Pia Scheidegger

Utzenstorf nahm im letzten Jahr mehr Steuern ein, vor allem von juristischen Personen. Foto: Adrian Moser

Die Jahresrechnung 2019 der Gemeinde Utzenstorf schliesse mit einem erfreulichen Ertragsüberschuss ab, schreibt der Gemeinderat in einer Medienmitteilung. Der Ertragsüberschuss des Gesamthaushalts beträgt etwas mehr als 375’000 Franken. Budgetiert waren lediglich knapp 114’000 Franken. Die Besserstellung gegenüber dem Budget 2019 beträgt also gut 261’000 Franken. Der Allgemeine Haushalt schliesst nach Vornahme einer Einlage von 294’000 Franken in die neu geschaffene Spezialfinanzierung für Investitionen im Verwaltungsvermögen und zusätzlichen Abschreibungen von 411’000 Franken ausgeglichen ab. Auch dies entspricht einer Besserstellung gegenüber dem Budget 2019, und zwar um 704’000 Franken. Dies lässt sich begründen mit höheren Steuereinnahmen, weniger Abschreibungen sowie der Nichtausschöpfung von Budgetkrediten durch Behörden und die Verwaltung. An der nächsten Gemeindeversammlung vom 25. Juni soll die Jahresrechnung 2019 dem Volk zur Genehmigung vorgelegt werden.