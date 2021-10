Öffentlicher Verkehr in der Pandemie – Höfliches Bitten statt saftiger Bussen Im ÖV herrscht seit über einem Jahr eine Maskenpflicht. Die Kompetenz, sie eigenhändig durchzusetzen, fehlt den zuständigen Behörden jedoch. Maximilian Jacobi

Die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr gilt seit dem 6. Juli 2020. Foto: Raphael Moser

Hier zwickt sie hinter den Ohren, dort sorgt sie für beschlagene Brillengläser, und wer nach einem Sprint durch schliessende Türen in den Zug hechtet, die oder den droht sie daraufhin zu ersticken. Die am 6. Juli 2020 eingeführte Maskenpflicht trägt nicht immer positiv zum Fahrerlebnis in Bus und Bahn bei.

Vielleicht verleiteten gerade solche Zipperlein einen Oberaargauer dazu, das Tragen einer Maske partout abzulehnen. Sogar gegen die Bussen wehrte er sich noch renitent, die ihm wegen Missachtung der Maskenpflicht im Zug aufgebrummt worden waren.