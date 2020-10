Berner Gastroszene – Höchste Berner Beizerin: «Das ist völliger Habakuk» Nach dem Entscheid des Bundesrats ändert sich für Berner Beizer wenig. Trotzdem herrscht Katerstimmung. Claudia Salzmann

Das Restaurant Tramdepot verzeichnet rund 50 Prozent weniger Umsatz. Das heisst, dass viele Tische leer bleiben. Foto: Raphael Moser

Kurz nach 16 Uhr ist das Alte Tramdepot beim Bärengraben drinnen leer. Draussen setzen sich die wetterfesten Biertrinker hin. Im Sitzungszimmer im ersten Stock herrscht Galgenhumor. Andrew Aeschbach vom Klösterli Weincafé nimmt sich ein im Haus gebrautes und heute abgefülltes Bier. Die Maske nimmt er sich erst ab, als er am Tischchen sitzt. Die Jacke behält er an, denn die Fenster sind offen. Stefan Ruprecht und Mike Hersberger von Taberna sitzen bereits. Ruprecht nimmt einen Schluck Bier: «Das tut gut. Was so ein Schluck Bier ausmacht.»

Fabian Schüttel vom Restaurant Rosengarten gesellt sich als Letzter hinzu. Vor ihm sitzen die Aarbergerhof-Wirte Daniel Bernoulli und Patrik Schaad. Thomas Baumann, heutiger Gastgeber und Inhaber des Alten Tramdepots, verteilt Bier, sein Geschäftsführer Marco Mäder ist in die aktuellen Infos, die aus Deutschland kommen, vertieft. Was aussieht wie eine Bierdegustation, ist in Tat und Wahrheit das Public Viewing für die Medienkonferenz des Bundesrats, die mit Spannung erwartet wird.