Der obsessive Sammler Bruno Stefanini – Hodler-Gemälde, Sisis Milchzahn und Hitlers Rektalthermometer Der exzentrische Winterthurer Unternehmer hat jahrzehntelang Objekte und Kunstwerke zusammengekauft. Nun will eine Stiftung, Ordnung ins wunderliche Chaos bringen. Michael Hugentobler (Das Magazin)

Nackte Nymphen und springende Delfine: im Lager von Bruno Stefaninis Winterthurer Sammlung. Foto: Michael Lio/SKKG

Herr Müller öffnet eine Tür zu kompletter Finsternis. Weit weg ist das Plätschern von Wasser zu hören, ansonsten ist es still. Es ist so kühl, wie es sich unter der Erde nun mal anfühlt. Als an der Decke Lichtkegel angehen, ähnelt der Ort einer Tiefgarage im Rohbau. Wir gehen von Kegel zu Kegel und erreichen etwas, das entfernt an den Vorführraum eines Kinos erinnert, mit abgestuften Sitzreihen. Aber da sind keine Sessel, da ist keine Leinwand, alles ist Gussbeton.

Nebenan öffnet sich ein Treppenhaus, das weiter in die Tiefe führt. Wir steigen hinunter bis zum Ende der Treppe. Herr Müller verschwindet im Dunkeln. Etwas klickt, und im Bruchteil einer Sekunde flackern an der Decke ein paar Dutzend Neonröhren auf. Ein riesiger Raum erscheint. Als Erstes sehe ich eine rot lackierte britische Telefonkabine. Als ich dieses kuriose Bild einigermassen verarbeitet habe, drehe ich den Kopf. In der Ferne steht ein rostiges Schiff. Und da drüben: ein Centurion-Panzer der Schweizer Armee.