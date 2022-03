2:0 in der Playoff-Serie – Hockey Huttwil kann am Dienstag in den Final einziehen Die Oberaargauer glänzen in der Mysports League, Wacker Thun behauptet sich auf Rang 3, und die YB-Frauen verlieren erneut: News aus der Region. Adrian Horn

Michael Ruch feiert – Huttwil brilliert weiterhin. Archivfoto: Marcel Bieri

Ein bitterer Sieg für den SCL

Der SC Langenthal schliesst die Qualifikation auf dem 5. Rang ab. Im letzten Spiel gewinnt er zu Hause gegen den HC Thurgau 5:4 nach Verlängerung. Obwohl er damit den Gegner in der Tabelle nach Punkten einholt, bleibt er hinter ihm klassiert – wegen des schlechteren Torverhältnisses. Das Playoff beginnt für die Oberaargauer am nächsten Sonntag bei ebendiesem HC Thurgau. Für die Viertelfinalserie und den Start in die wichtigste Phase der Swiss-League-Saison sind sie gewappnet: Ihre jüngsten sieben (!) Partien entschieden sie für sich.

Huttwil führt in der Serie 2:0

Huttwil steht in der Mysports League vor dem Finaleinzug. Gegen Seewen gewinnen die Oberaargauer auch Spiel 2 der Best-of-5-Serie, und zwar 4:3 nach Verlängerung. Michael Lüdi erzielt den entscheidenden Treffer. Am Dienstagabend kann Huttwil bereits alles klarmachen.

Eine weitere YB-Niederlage

Die YB-Frauen verlieren in Carouge gegen das zweitplatzierte Servette 1:2. Die Berner Fussballerinnen haben damit in der Women’s Super League auch nach 12 Runden bloss 10 Punkte auf dem Konto und sind auf dem 8. Rang klassiert.

Thun ist nun Leader

Im ersten Spiel nachdem er bekannt gegeben hat, dass er eine Challenge-League-Lizenz beantragt, holt der FC Breitenrain bei Bavois einen Punkt. 1:1 trennen sich die beiden Promotion-League-Teams. Der Vorsprung der Stadtberner auf die AC Bellinzona, den ersten Verfolger, beträgt sechs Punkte. Ähnlich gut da steht die 2. Mannschaft des FC Thun. Sie führt die Gruppe 1 der 1. Liga nach dem 1:0-Sieg gegen den FC Bulle an. Der FC Münsingen, in der 2. Gruppe engagiert, bezwingt den FC Kosova gleichfalls 1:0.

Wacker überzeugt in der Westschweiz

Nationalliga-A-Handballclub Wacker Thun gewinnt gegen Chenois auswärts 31:24 und hält sich damit auf dem guten 3. Rang. Linkshänder Nicolas Raemy ist in der Westschweiz treffsicherster Berner Oberländer und wirft 5 Tore für die Mannschaft von Coach Remo Badertscher.

