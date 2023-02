Die Berner überraschen – Hockey Huttwil ärgert Chur zum Playoff-Auftakt Die Oberaargauer gewinnen und holen sich das Break, Thun und Lyss starten mit Niederlagen in die Viertelfinalserien der Myhockey League. Jürg Sigel

Huttwils Spieler feiern – sie gehen in ihrer Serie in Führung. Archivfoto: Marcel Bieri

Ist Huttwils Sieg in Chur eine Sensation? Keineswegs. Zwar haben die Churer die Qualifikation im zweiten Rang beendet, während Huttwil nicht über Platz 7 hinauskam. Doch so gross ist der Unterschied zwischen diesen beiden Mannschaften eben nicht. Das zeigten schon die beiden Direktvergleiche in der Regular Season, die jeweils vom Heimteam knapp gewonnen wurden. Das zeigt sich auch beim Start in die Best-of-5-Viertelfinalserie.

Nach 12 Minuten führen die Bündner 2:0. Doch Huttwil schlägt zurück. Nach Toren von Nico Gurtner (14.) und Michael Minder 20 Sekunden vor der zweiten Pausensirene steht es 2:2. Schliesslich geht es in die Verlängerung. In dieser schiesst Jan Petrig die Huttwiler etwas glückhaft, aber nicht unverdient zum Sieg (76.).

Thun kalt geduscht

Seiner Favoritenrolle vor Heimpublikum nicht gerecht wird Qualifikationssieger Thun. Die Mannschaft von Headcoach Daniel Steiner ist gegen Düdingen im ersten Drittel schlicht nicht bereit, gerät folgerichtig in Rückstand. Dann steigern sich die Berner Oberländer, doch Luc Schweingrubers zwischenzeitlicher Ausgleich (32.) bleibt ihr einziger Torerfolg. Düdingen hingegen trifft in den letzten sechs Minuten noch zweimal, setzt sich nicht unverdient mit 3:1 durch. In Spiel 2 am Dienstag «werden wir eine Reaktion zeigen», verspricht Steiner.

Lyss unterliegt Aufstiegsaspiranten

0:1 zurück in der Serie liegt ebenfalls der SC Lyss. Die Seeländer verlieren auswärts in einem mehrheitlich ausgeglichenen Spiel 1:4 (0:1, 1:1, 0:2) gegen Martigny, das wie Arosa (3:2-Startsieg gegen Seewen) den Aufstieg in die Swiss League anpeilt. Vor 1563 Zuschauern bewerkstelligt Denis Kochetkov in der 22. Minute den Gleichstand, zu mehr reicht es den Lyssern nicht. Zwar dürfen sie bis sechs Minuten vor Schluss noch hoffen, doch dann sorgt Romain Seydoux mit dem 4:1 für letztlich klare Verhältnisse.

