Überschwemmungen im Emmental – Hochwasserschutz tut not Die Regengüsse vom Donnerstagabend führten vor Augen, dass in Rückhaltebecken investiertes Geld nicht in Sand gesetzt ist – respektive wäre. Susanne Graf , Urs Egli

Im Rüegsauschachen richtete das Wasser aus dem hinteren Teil der Gemeinde erneut Schaden an. Leserbild: Jürg Marti

Die heftigen Gewitter vom Donnerstag haben im Emmental vielerorts zu Überschwemmungen und Murgängen geführt. Während es für die Feuerwehren im oberen Emmental verhältnismässig ruhig blieb, war ihre Hilfe im mittleren und unteren Emmental stark gefordert. Vor allem die Regionen um Sumiswald und Rüegsau wurden von Überschwemmungen heimgesucht.

Déjà-vu im Rüegsauschachen

In Rüegsauschachen wurde die Hauptstrasse zum Bachbett. Leserbild: Jürg Marti Besonders stark betroffen waren die Quartiere am Schützenhausweg und an der Schlossmattstrasse. Foto: GoogleMaps Erinnerungen an die Überschwemmung im Jahr 2007 kamen in Rüegsau auf. Lerserbild: Jürg Marti 1 / 3

In Rüegsau hat sich am Donnerstagabend wiederholt, was schon bei den Hochwassern von 2003 und 2007 zu grossen Schäden geführt hatte: Wieder war im hinteren Teil der Gemeinde, im Rinderbach und in Rüegsau, so viel Regen gefallen, dass der Rüegsbach im Schachen über die Ufer trat.