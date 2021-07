Nach dem Gewitter – Hochwasserschutz in Bern greift, Aarepegel leicht gesunken Am Sonntagmorgen ist die Hochwasserlage in Bern trotz des nächtlichen Gewitters ruhig. Dennoch werden zusätzlich Brücken für die Anwohner aufgebaut. Sibylle Hartmann UPDATE FOLGT

Trotz des Gewitters am Samstagabend ist die Aare dank der Hochwasserschutzmassnahmen nicht über die Ufer getreten. Foto: Jürg Spori Die Biever-Schläuche konnten am Samstagnachmittag noch bei strahlendem Wetter aufgebaut werden und tun aktuell ihren Dienst. Foto: Jürg Spori 1 / 8

Nachdem es am Samstagnachmittag ab 15 Uhr im Berner Matte-Quartier wegen den Hochwasserschutzaufbauarbeiten hektisch zu und her ging, ist es am Sonntagmorgen absolut ruhig. Die Massnahmen hielten dem Gewitter vom Samstagabend stand. Der Pegel der Aare sank kurzfristig sogar unter 400 Kubikmeter pro Sekunde. Am Samstagnachmittag um 17 Uhr betrug dieser 409 Kubimeter pro Sekunde.

Carina Grossenbacher, Mediensprecherin von Schutz und Rettung Bern, bestätigt gegenüber dieser Zeitung den ruhigen Verlauf der Nacht. Bis am Samstagabend spät hätten sämtliche Sperren aufgebaut werden können. Für die Bevölkerung bestehe aktuell keine Gefahr. Auch gingen bei der Kantonspolizei Bern in der Nacht auf Samstag keinerlei Hochwassermeldungen aus dem ganzen Kanton ein.

Anstieg des Aarepegels erwartet

Trotzdem werde der Zivilschutz im Verlaufe des Sonntags an der Aare mehrere Brücken für die Anwohner errichten, damit für diese weiterhin alles zugänglich ist. Eine dieser Brücken wird etwa am Tych im Matte-Quartier neben dem Mühlenplatz ab 12 Uhr aufgebaut.

Die ruhige Lage am Sonntagmorgen ist jedoch trügerisch. «Wir rechnen im Verlaufe des Sonntags mit einem Anstieg der Aare auf 430 Kubikmeter pro Sekunde», so Grossenbacher. Aber auch diesen Wassermengen sollten die Schutzmassnahmen gewachsen sein. Diese bleiben voraussichtlich die ganze nächste Woche aufgebaut.

