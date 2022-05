Hohe Kosten für den Kanton – Hochwasserschäden am Gymnasium Biel kosten sechs Millionen Im letzten Juli sind die Gebäude des Bieler Gymnasiums unter Wasser gestanden. Die Kosten für die Schäden übernehmen der Kanton, die BKW und die Versicherung. Hannah Frei

Bei Hochwasser ist das Gymnasium stark exponiert. Im Juli 2021 entstand ein hoher Wasserschaden. Foto: Gymnasium Biel/zvg

Es war in den letzten Sommerferien, als plötzlich zahlreiche Lehrerinnen und Lehrer ihre Unterrichtsmaterialien aus den Gebäuden des Gymnasiums am Bielersee zu retten versuchten. Stück für Stück, Papier um Papier arbeiteten sie sich durch die feuchten Berge in den Untergeschossen. Darunter befanden sich Kunstwerke und Schablonen, die teils seit Jahrzehnten für den Unterricht genutzt worden sind, Musikinstrumente – darunter ein Harmonium – und zahlreiche ausgestopfte Vögel. Es sind Dinge mit grossem emotionalem Wert.