Bergunfall in Stechelberg – Hochtourengänger verunglückt an der Jungfrau tödlich Am Sonntag stürzte in Stechelberg ein Alpinist mehrere hundert Meter in die Tiefe. Der Mann konnte nur noch tot geborgen werden.

Der Abstieg führte die drei Hochtourengänger über den Rottalsattel (Symbolbild). Foto: Bruno Petroni

Am Sonntagvormittag ist beim Rottalsattel in Stechelberg ein Hochtourengänger tödlich verunfallt. Dies teilte die Kantonspolizei Bern am Montagnachmittag mit.

Gemäss aktuellen Erkenntnissen befand sich der Mann mit zwei weiteren Hochtourengänger auf dem Abstieg von der Jungfrau über den Rottalsattel. Er kam aus noch ungeklärten Gründen zu Fall und stürzte mehrere hundert Meter in die Tiefe.

Bei einem Suchflug über das Unfallgebiet gelang es rasch, den Verunfallten zu lokalisieren. Die Rettungskräfte konnten ihn allerdings nur noch tot bergen. Die formelle Identifikation des Mannes ist noch ausstehend, es bestehen aber konkrete Hinweise auf seine Identität. Die beiden Begleiter des Verunfallten wurden unverletzt ausgeflogen.

Im Einsatz standen neben verschiedenen Diensten der Kantonspolizei Bern – darunter Gebirgsspezialisten – jeweils eine Crew der Rega und von Air-Glaciers sowie Mitglieder der Alpinen Rettung Schweiz. Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurden aufgenommen.

( sst )