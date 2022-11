Wie viel Schutz darfs sein? – Hochstämmer sorgen für Emotionen Nach einer hitzigen Debatte um die Obstgärten hat Freimettigen die Ortsplanung abgesegnet. Doch die Arbeit geht gleich weiter – mit einer Premiere im Kanton. Stephan Künzi

Bäume prägen noch heute das Bild von Freimettigen. Um die Hochstämmer entbrannte an der Gemeindeversammlung eine Debatte. Foto: Christian Pfander

Freimettigen will das vorhandene Bauland besser nutzen und in mehreren Gebieten höhere Gebäude als heute erlauben. Innere Verdichtung nennt man das, und an der Gemeindeversammlung war unbestritten, dass das Dorf – wie so viele andere im Kanton – diesen Weg gehen soll. Umso leidenschaftlicher diskutierten die Anwesenden dafür eine ganz andere Frage: Soll die Gemeinde Obstgärten mit Hochstammbäumen wie bis anhin schützen?