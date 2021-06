Endspurt im Amateurfussball – Spannung garantiert In der 1. Liga wahren YB II und Biel die Aufstiegschancen. Eine Liga tiefer steht der FC Thun II vor der Promotion, der FC Lerchenfeld hingegen muss in der letzten Runde noch gegen den Abstieg kämpfen. Adrian Lüpold

Auf Silvio Fuchs (rechts) und den FC Lerchenfeld wartet in der letzten Runde der 2. Liga inter ein Endspiel gegen den Abstieg. Foto: Patric Spahni

In der 1. Liga und in der 2. Liga inter geht es in die Schlussphase der Saison. Im Fokus stehen auch einige Berner Clubs, die entweder um den Aufstieg spielen oder in den Abstiegskampf verwickelt sind. Ein Überblick zeigt, wie die Chancen der beteiligten Equipen im Endspurt stehen.

Biel und YB II im Soll

Hochspannung herrscht in der 1. Liga. Zwei der drei Gruppensieger werden in die Promotion League aufsteigen. Mit YB II (Leader Gr. 1) und Biel (Leader Gr. 2) stehen zwei Berner Equipen in der Poleposition. Auch am Wochenende lösten beide Teams ihre Pflichtaufgaben mit Bravour. YB II bekundete beim 6:1 gegen Terre Sainte ebenso wenig Probleme wie die Seeländer beim 4:1 gegen Zug.

Doch die blendende Ausgangslage mutet auch trügerisch an. Während YB II (11 Spiele/30 Punkte) und Biel (11/29) noch je zwei Spiele vor der Brust haben, hat der FC Wettswil-Bonstetten (12 Spiele/31 Punkte), der Leader der Gruppe 3, ein Spiel mehr absolviert als die beiden Berner Teams. Sollten die Zürcher ihr letztes Spiel gewinnen, müssten die Seeländer ihre zwei letzten Partien ebenfalls siegreich gestalten, um sicher aufzusteigen. YB II würden aufgrund des klar besten Torverhältnisses vier Punkte zur Promotion reichen.

1. Liga Infos einblenden Gruppe 1. Ranglistenspitze: 1. YB II 11/30. 2. Echallens 12/25. 3. Chenois 11/24. 4. Bulle 11/20. Gruppe 2. Ranglistenspitze: 1. Biel 11/30. 2. Baden 12/28. 3. Solothurn 11/19. 4. Langenthal 12/19. Gruppe 3. Ranglistenspitze: 1. Wettswil-Bonstetten 12/31. 2. Tuggen 12/26. 3. Linth 11/21. 4. Winterthur II 12/18. Die zwei besten Gruppensieger steigen in die Promotion League auf. Alle Teams haben total 13 Partien zu spielen.

Nicht mehr in den Kampf um den Aufstieg mitreden kann in der Gruppe 2 der FC Langenthal. Die viertplatzierten Oberaargauer kamen am Wochenende beim Nachwuchs von GC 1:6 unter die Räder. Allerdings verkam die Niederlage zur Nebensache, denn kurz vor der Pause stürzte Mittelfeldspieler Ardi Selmani zu Boden. Er musste vom Feld getragen und mit der Ambulanz ins Spital überführt werden. Diagnostiziert wurde ein Unterarmbruch. Selmani wurde noch am Samstagabend operiert. Er dürfte dem FCL auch zu Beginn der Saison 2021/22 nicht zur Verfügung stehen.

Lerchenfeld zittert

In der 2. Liga inter (Gr. 3) steht Lerchenfeld eine Runde vor Schluss vor einem Hitchcock-Finale. Die Thuner wehrten sich gegen den Tabellenzweiten Ajoie-Monterri gut, mussten den Platz aber mit einem 1:2 verlassen. Trotz der knappen Niederlage verbleibt der FCL mit zwei Punkten Vorsprung über dem Strich und kann am letzten Spieltag in Binningen den Klassenerhalt aus eigener Kraft realisieren.

2. Liga interregional Infos einblenden Gruppe 3. Spiez - Köniz II 3:2. Lerchenfeld - Ajoie-Monterri 1:2. Konolfingen - Old Boys 3:1. Tavannes - Binningen 3:1. Dornach – Bubendorf 2:3. Allschwil – Liestal 1:2. Moutier – Thun II 2:2. – Rangliste (je 12 Spiele): 1. Thun II 28. 2. Ajoie-Monterri 27. 3. Konolfingen 22. 4. Spiez 20. 5. Binningen 18. 6. Old Boys 18. 7. Liestal 17. 8. Dornach 17. 9. Moutier 15. 10. Lerchenfeld 12. 11. Tavannes 12. 12. Bubendorf 11. 13. Allschwil 10. 14. Köniz II 8. – Die drei letzten Teams steigen in die 2. Liga regional ab.

Die Ausgangslage ist jedoch spannend. Gleich vier Teams liegen in der Abstiegszone innerhalb von nur zwei Punkten, zwei davon werden absteigen. Mit einem Sieg würde der FCL die Klasse sicher halten. Je nachdem, wie die anderen Teams punkten, könnte aber sogar eine Niederlage ausreichen.

Janik Jost (rechts) kämpft mit FC Lerchenfeld gegen den Abstieg. Foto: Patric Spahni

Köniz II steigt ab

Vor einigen Wochen stieg die erste Mannschaft von Köniz aus der Promotion League in die 1. Liga ab. Nun hat es auch das «Zwöi» der Vorstädter in der 2. Liga inter erwischt. Das Team von Coach Roland Getzmann unterlag in der vorletzten Runde in Spiez 2:3 und rutschte auf den letzten Platz ab. Mit vier Punkten Rückstand auf das rettende Ufer ist der Abstieg in die 2. Liga regional eine Runde vor Saisonende besiegelt.

Ligaerhalt für Spiez

Spiez ist in der 2. Liga inter eine der positiven Überraschungen seit dem Re-Start. Die Equipe von Coach Patrick Baumann, vor einigen Wochen nur knapp vor der Abstiegszone platziert, punktet und punktet und tritt mit entsprechend viel Selbstvertrauen auf. Unter der Woche sicherten sich die Oberländer mit einem 3:0 im Nachholspiel gegen Binningen den Klassenerhalt. Und mit dem 3:2 gegen Köniz II hievten sie sich eine Runde vor Saisonende auf den vierten Rang, den wohl selbst Optimisten den Oberländern kaum zugetraut hätten.

Sogar auf Rang 3 liegt derweil der FC Konolfingen. Die Emmentaler spielen eine starke Saison, mussten sich eigentlich nie Sorgen um den Abstieg machen. Beim 3:1-Erfolg gegen die Old Boys stellte der FCK einmal mehr seine Konstanz unter Beweis.

Endspiel für Thun II

Der U-21-Equipe des FC Thun steht in der 2. Liga inter am nächsten Wochenende ein Endspiel bevor. Die jungen Berner Oberländer gehen nach dem 2:2 in Moutier nämlich als Leader in die letzte Runde, weisen vor dem Showdown am kommenden Samstag einen Punkt Vorsprung auf das zweitplatzierte Ajoie-Monterri auf. Im Heimspiel gegen den SC Dornach kann die Equipe von Coach Gian Luca Privitelli den Aufstieg in die 1. Liga mit einem Sieg perfekt machen.

