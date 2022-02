Tagestipp: Improvisationstheater – Hochprozentiges in der Cappella In der Show «Härdöpfeler» buhlen drei Schauspielende um die Gunst des Publikums. Mirjam Comtesse

Das Berner Theater am Puls will mit Witz und Anmut das Publikum verzaubern. Foto: zvg

Einmal im Monat richtet die Berner Cappella sich an die Fans des Improvisationstheaters. Jeweils drei Mitglieder des Theaters am Puls versuchen, mit vorwitzigen Figuren, feinen Tönen, frecher Komik und berührenden musikalischen Einlagen die Zuschauerinnen und Zuschauer für sich einzunehmen. Am Ende gewinnt die Person, dessen Charme und Schalk am meisten überzeugen. Dank den Improvisationen verspricht «Härdöpfeler» ein einmaliger Mundart-Theaterabend zu werden. (mjc)

