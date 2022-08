24. Inferno-Triathlon – Hochkarätiges Teilnehmerfeld Der diesjährige Inferno-Triathlon verspricht spannende Rennen mit vielen bekannten Namen.

Jan van Berkel gewann 2021 den Ironman in Thun. Foto: Patric Spahni

Das Teilnehmerfeld für die 24. Austragung des Inferno-Triathlons steht und hält einige prominente Namen bereit: Bei den Damen beispielsweise sind im Triathlon sowohl die Vorjahressiegerin Petra Eggenschwiler als auch die Zweite Alexandra Zürcher wieder am Start.

Wer folgt auf Samuel Hürzeler?

Auch bei den Herren dürfte es spannend werden. Obwohl der letztjährige Gewinner und Seriensieger Samuel Hürzeler aufgrund einer Terminkollision nicht am Start stehen wird, ist mit Jan van Berkel der Schweizer Toptriathlet am Start. «Für den dreifachen Ironman-Switzerland-Sieger und Elften des Ironman Hawaii ist der Inferno nicht neu, er hat hier schon einmal gewonnen und hat das Potenzial, den Uralt-Streckenrekord von 8:34 Stunden zu knacken», heisst es in einer Mitteilung der Veranstalter.

Marc Pschebizin hat den Inferno-Triathlon bereits zehnmal gewonnen. Foto: Swiss-Image/Remy Steinegger

Kurzfristig hat sich auch der zehnfache Inferno-Sieger Marc Pschebizin angemeldet. Aber auch die ambitionierten und sehr erfahrenen regionalen Rückkehrer Bernhard Hug (Heiligenschwendi) und Michel Kräuchi (Steffisburg) gehören laut den Veranstaltern ebenso wie Urs Müller zum engeren Favoritenkreis.

Rennen auf Augenhöhe beim Halbmarathon

«Blickt man auf den Halbmarathon, ragen der kolumbische Vorjahressieger Andrés Ruiz Malaver, der amtierende Berglauf-Schweizer-Meister Jonathan Schmid und die Spitzenläufer Tefera Mekonen (vierter Rang 2021), François Leboeuf und Clément Durance heraus, die auf Augenhöhe am Schilthorn unterwegs sein dürften», heisst es in der Mitteilung. Bei den Damen ist Vorjahressiegerin Simone Hegner wieder am Start sowie die Dritte des Vorjahres, Angela Haldimann-Riedo.

PD

