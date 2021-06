Gebäude-Einsturz nahe Miami – Mindestens vier Tote in Florida – Verbleib von 159 Menschen unklar Das zwölfstöckige Gebäude, das nahe Miami mitten in der Nacht einstürzte, wurde erst kürzlich von Experten inspiziert. Eine massive Such- und Rettungsaktion ist im Gang. UPDATE FOLGT

Der Hochhauskomplex ist in der Nacht auf Donnerstag aus noch unerklärlichen Gründen eingestürzt. Video: Tamedia

Das Wichtigste in Kürze

In Surfside, einer Stadt im US-Bundesstaat Florida, ist in der Nacht auf Donnerstag ein zwölfstöckiges Wohnhaus teilweise eingestürzt.

Bislang wurden vier Todesopfer und elf Verletzte bestätigt.

Weitere Menschen sind möglicherweise noch in den Trümmern eingeschlossen. 159 Personen werden laut Behörden vermisst.

Die Ursache des Einsturzes ist noch nicht bekannt. Der Wohnkomplex wurde erst kürzlich im Rahmen einer routinemässigen Inspektion von Experten untersucht.

Das Gebäude wurde in den 1980er-Jahren gebaut und hatte mehr als 130 Wohneinheiten.

Nach dem Teileinsturz eines zwölfstöckigen Wohnhauses im US-Bundesstaat Florida ist die Zahl der bestätigten Todesopfer auf vier gestiegen. Am Freitag galten 159 Menschen als vermisst, wie die Bürgermeisterin des Bezirks Miami-Dade, Daniella Levine Cava, bei einer Pressekonferenz sagte. Es sei eine schwere Nacht gewesen. Bislang war von 99 Vermissten die Rede gewesen.

Rettungsteams waren mit Spürhunden, Spezialkameras und Horchgeräten im Einsatz, wie US-Medien berichteten. Hin und wieder seien Klopfgeräusche aus den meterhohen Trümmerbergen zu hören. Bei dem Unglück in Surfside nahe Miami Beach wurde nach offiziellen Angaben vier Menschen getötet und 11 verletzt. 37 Menschen seien aus dem Gebäude befreit worden, teilte die Feuerwehr mit.

Luftaufnahme des Unglücksorts in Surfside. Miami ist links im Hintergrund zu sehen. Foto: Joe Raedle (Getty Images)

«Nichts anderes zählt. Wir geben nicht auf», sagte Surfsides Bürgermeister Charles Burkett. Die Retter seien rund um die Uhr im Einsatz. Allerdings habe Regen die Suche erschwert. «Wie ein Pfannkuchen» sei der Wohnkomplex in sich zusammengestürzt. «Das ist herzzerreissend, denn für mich bedeutet das, dass wir bei der Suche nach Überlebenden nicht so erfolgreich sein werden, wie wir es gerne wären.»

Stadtrat Charles Kesl sagte dem Sender CNN, er hoffe auf weitere Überlebende. «Realistisch gesehen bin ich aber nicht sicher, wie viele oder ob überhaupt jemand lebend geborgen und gefunden wird.» Die Bürgermeisterin des Bezirks Miami-Dade, Daniella Levine Cava, sagte mit Blick auf die Suche: «Jede Minute zählt.»

Angehörige warten auf Nachrichten zu Überlebenden beim eingestürzten Gebäude in Surfside. Foto: Marta Lavandier (Keystone)

Die Behörden betonten zwar, dass die Vermissten nicht unbedingt auch alle in dem Gebäude gewesen sein müssen. Für eine etwaige Identifizierung von Opfern seien aber von Angehörigen DNA-Proben genommen worden, berichteten örtliche Medien. Laut CNN befinden sich unter den Vermissten auch mindestens 30 Ausländer.

Um zusätzliche Mittel und Material nach dem Unglück freizugeben, rief Floridas Gouverneur Ron DeSantis den Notstand aus. Dieser wurde von Präsident Joe Biden am Freitag bestätigt, um so auch Bundesmittel zur Verfügung stellen zu können. Auch die Katastrophenschutzbehörde FEMA ist eingeschaltet. Bereits am Donnerstag hatte Biden betont, wo immer der Bund helfen könne, werde er das tun. «Wir sind da.»

Die Suche nach Überlebenden und Opfern ist nach wie vor im Gang. Foto: Joe Raedle (Getty Images)

Das Wohnhaus in Surfside unweit von Miami Beach war in der Nacht auf Donnerstag teilweise eingestürzt. Das Unglück überraschte die Bewohner im Schlaf. Mindestens ein Mensch kam laut Polizei ums Leben. Nach Angaben der Feuerwehr wurden elf Menschen verletzt, insgesamt 37 Menschen seien aus dem Gebäude befreit worden.

Nach wie vor ist unklar, was zum Einsturz führte. «Es gibt noch keine offizielle Ursache für den teilweisen Gebäudeeinsturz», sagte Bürgermeisterin Cava zu CNN. Ein Behördenvertreter von Surfside sagte dem Sender, der Wohnkomplex aus den 1980er-Jahren sei erst kürzlich im Rahmen einer routinemässigen Inspektion von Experten untersucht worden.

Einsatzkräfte suchen mit Spürhunden nach Überlebenden. Foto: Joe Raedle (Getty Images)

Die Polizei betonte, derzeit stehe die Suche nach Vermissten im Vordergrund. «Eine massive Such- und Rettungsaktion ist im Gang. Wir werden alles tun, um diejenigen zu identifizieren und zu retten, die in den Trümmern gefangen sind», sagte Cava. Ein starker Sturm, der über das Küstengebiet zieht, beeinträchtigte die Such- und Rettungsbemühungen jedoch vorübergehend. Zum Einsatz kamen auch Spürhunde und Drohnen.

Auf den ersten Bildern im Netz waren in der Dunkelheit eine abgebrochene Fassade und zahlreiche Trümmer zu sehen. Die Gegend in dem noblen Ferienort sei weiträumig von der Polizei abgesperrt worden, hiess es weiter. Mindestens elf Strassen wurden in der Gegend vorübergehend geschlossen.

Ein Foto der Polizei von Miami Beach zeigt das Ausmass der Katastrophe in der Nacht. Foto: Keystone

Zwischen Palmen, Tennisplätzen und Swimmingpools: Diese Luftaufnahme bei Tageslicht zeigt das Ausmass der Zerstörung noch deutlicher. Foto: Chandan Khanna (AFP)

Möbelstücke ragen aus dem Haus. Foto: AFP

Feuerwehr rettet Jungen

«Das Gebäude bebte, und als ich nach draussen schaute, konnte ich nichts sehen. Ich dachte, es sei ein Sturm. Doch als sich der Staub gelegt hatte, waren zwei Drittel des Hauses verschwunden», erzählte ein Augenzeuge dem Sender CBS 4 Miami.

«Ich kann es nicht in Worte fassen. Es sieht aus wie nach einem Bombeneinschlag, das Gebäude brach wie ein Pancake in sich zusammen», berichtete ein anderer dem Sender NBC 6 South Florida. Dieser veröffentlichte auch ein Video, das zeigt, wie Feuerwehrleute einen Jungen aus den Trümmern des Gebäudes retten und auf eine Trage legen.

Mindestens eine Person sei vor Ort gestorben, teilte die Polizei mit. Zehn weitere seien vor Ort behandelt worden, sagte der Bürgermeister von Surfside, Charles W. Burkett.

Es gebe keinen Grund, weshalb dieses Gebäude eingestürzt sei, so Burkett. Es sieht aus, als wäre eine Bombe hochgegangen, aber wir sind ziemlich sicher, dass es keine Bombe, sondern etwas anderes war», sagte Burkett.

In den USA stürzen Gebäude nicht einfach ein. Es ist eine schreckliche Katastrophe. Charles W. Burkett, Bürgermeister von Surfside

Er jogge jeden Tag an dem Gebäude vorbei. Für Bauarbeiten an dem Haus sei ein Kran eingesetzt worden. Er zeigte sich fassungslos, in seinem Ort eine solche Tragödie zu erleben. «Es ist unwahrscheinlicher als ein Blitzschlag. Es passiert einfach nicht. Man sieht in Amerika keine Gebäude einstürzen», sagte er Reportern. Beim Sender CNN war die Rede davon, dass das Gebäude schon Hurrikans standgehalten habe. Warum also jetzt der Zusammensturz?

Schwerer Gang zur Pressekonferenz für Surfsides Bürgermeister Charles W. Burkett. Foto: Keystone

Burkett zeigte sich zudem besorgt, dass weitere Teile des Gebäudes einstürzen könnten. Dies beeinträchtige auch die Chancen, Überlebende zu finden. Mindestens in 30 Wohnungen könnten Menschen gewesen sein. Wie viele vermisst werden, könne er aber nicht sagen. Die Anwesenheit von Gästen werde protokolliert, die der Eigentümer nicht. «Der Gebäudemanager hat mir zu verstehen gegeben, dass das Gebäude ziemlich voll war», sagte Burkett. Suchhunde hätten bislang noch keine «Treffer» erzielt.

Das Gebäude habe 12 Stockwerke und mehr als 130 Wohneinheiten, sagte die Bürgermeisterin des Bezirks Miami-Dade, Daniella Levine Cava. Die Hälfte davon sei vom Einsturz betroffen. Ein Beamter rechnet damit, dass die Rettungsaktionen eine Woche dauern könnten. Der Feuerwehrchef sagte, dass das Gebäude von innen gestützt werde müsse und erst dann nach weiteren Überlebenden gesucht werden könne.

Floridas Gouverneur Ron DeSantis sagte: «Wir machen uns auf einige schlechte Nachrichten gefasst, gerade angesichts der Zerstörung, die wir sehen.» Dabei dankte der Republikaner den Ersthelfern, durch deren schnelle Reaktion wohlmöglich Leben gerettet worden seien. Den lokalen Behörden versprach er weiteres Personal zur Unterstützung.

Familien und Freunde von Personen, die beim Einsturz im Gebäude gewesen sein könnten, warten vor einem Gemeinschaftszentrum in Surfside. Foto: Cristobal Herrera-Ulashkevich (Keystone)

Als ein Teil des Wohnhauses einstürzte, wusste Barry Cohen, dass er seine Wohnung verlassen musste. Aber als er den Flur hinuntergeschaut habe, sagte er gegenüber CNN, «war da nichts. Nur ein Haufen Staub und Schutt.» Cohen ging mit seiner Frau und einem weiteren Bewohner auf seinen Balkon. Zu diesem Zeitpunkt seien die Feuerwehr und Polizei bereits eingetroffen. 20 Minuten habe es gedauert, bis sie per Rettungskran gerettet worden seien – «es fühlte sich an wie ein Leben lang», so der Gerettete, der seit drei Jahren in dem Gebäude wohnt.

«Unglaublich, dass ich diese Tragödie überlebt habe.» Berry Cohen, geretteter Bewohner des Gebäudes

Seine Frau sei Pflegerin und habe sich zum Zeitpunkt des Unglücks in dem Gebäude aufgehalten, sagte Santo Mejil der Zeitung «Miami Herald». Sie habe ihm am Telefon erzählt, «eine grosse Explosion» gehört zu haben. «Es fühlte sich an wie ein Erdbeben», habe sie berichtet. Die Frau wurde gerettet, wie ihr Ehemann berichtete. Die lokalen Behörden haben ein mittlerweile Anlaufstelle für Angehörige von Vermissten eingerichtet.

Video zeigt Einsturz

Ein Fox-Moderator postete ein Video, das den Moment des Einsturzes zeigt.

Rosie Santana, eine Bewohnerin des eingestürzten Komplexes, postete ein Bilder einer Überwachungskamera aus ihrer Wohnung. Sie selbst sei ausserhalb des Gebäudes gewesen, schrieb sie.

Baujahr 1981

Der Einsturz ereignete sich in der Nähe der 88 Street und Collins Avenue in Surfside. Die Gegend im Miami-Dade County zählt rund 6000 Einwohner. Bei dem Gebäude an Strandnähe handelt es sich um die Champlain Towers.

Der Unglücksort gehört zum Miami-Dade County. Gemeinsam mit Teilen des Broward County und Palm Beach County bildet das östliche Miami-Dade County die Metropolregion Miami.

Die 1981 erbaute Anlage besteht aus drei Komplexen mit insgesamt 342 Wohneinheiten. Beim betroffenen Richtung Meer gewandten Süd-Tower befanden sich 136 teils luxuriöse Eigentumswohnungen. Einige Zweizimmerwohnungen seien derzeit auf dem Markt gewesen, teilte die Polizei mit. Die Preise lagen zwischen 600’000 und 700’000 Dollar.

So sah der Komplex vor dem Einsturz aus. Foto: Twitter

Polizisten sichern den Strand um das zerstörte Gebäude. Foto: AFP

Trump-Tochter in der Nachbarschaft

Das Gebäude befindet sich nur einen Block von Ivanka Trumps und Jared Kushners luxuriösem Anwesen entfernt. Die Tochter und der Schwiegersohn des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump erwarben das Anwesen für 31 Millionen Dollar vom berühmten spanischen Sänger Julio Iglesias, wie «Forbes» schreibt.

sda/afp/red

Fehler gefunden?Jetzt melden.