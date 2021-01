Buchser Kirchenbrand – Hoch oben entsteht ein neues Dach Sie bilden den Abschluss der Kirchturmsanierung in Herzogenbuchsee: die Arbeiten der Firma Kämpfer und Co. AG. Für ihre Dachdecker sind sie alles andere als alltäglich. Sebastian Weber

Chef Daniel Kämpfer (links) packt gleich selbst mit an: Zusammen mit Baustellenleiter Andreas Thomann montiert der Geschäftsführer der Firma Kämpfer ein Stück Kupferblech. Fotos: Beat Mathys

Ein Blick hinauf genügt. Rund 50 Meter ragt die reformierte Kirche in Herzogenbuchsee in die Höhe, und allein der Gedanke daran, in wenigen Minuten ganz oben zu stehen und hinunterzublicken, sorgt für ein mulmiges Gefühl in der Magengegend. Der Aufstieg ist aber noch einfach zu meistern: Mit der Hebebühne geht es langsam Meter um Meter hinauf.

Auf Höhe des Turmhelms folgt der erste Tritt hinaus auf das Baugerüst. Und die Überraschung: Das Ganze ist weniger wackelig als vermutet. Selbst Daniel Kämpfer ist erstaunt: «Es ist stabiler, als ich gedacht hätte.» Für den Inhaber und Geschäftsführer der Kämpfer und Co. AG aus Herzogenbuchsee ist es ebenfalls eine Premiere: Auch wenn seine Leute seit vergangenem November damit beschäftigt sind, den neuen Turmhelm einzudecken, ist er selbst seither noch nie hier oben gewesen.