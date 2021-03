Internationaler Frauentag am 8. März – Hoch lebe die Frauenfreundschaft! Beste Freundinnen werden oft belächelt. Wahre Freundschaft, so das Klischee, gibt es nur unter wortkargen Kerlen. Zeit, das Vorurteil zu begraben. Mirjam Comtesse

Beste Freundinnen: Katherine Heigl (links) und Sarah Chalke in der Netflix-Serie «Immer für dich da». Foto: Netflix

«Immer für dich da» heisst eine neue Serie auf Netflix. Die Hauptrollen als beste Freundinnen spielen Katherine Heigl (bekannt aus «Grey’s Anatomy») und Sarah Chalke (bekannt aus «Scrubs – Die Anfänger»). Und wie sie das tun! Die beiden, die bisher vor allem in seichten Komödien zu sehen waren, zeigen die ganze Palette an menschlichen Gefühlen. Gebannt folgt man ihrem Leben von Teenagertagen bis zum Alter von Mitte 40.

Wenn sich die beiden in schwierigen Phasen trösten, ihre Erfolge gemeinsam feiern, den Alltag mit kleinen Fluchten aussergewöhnlich machen, sich zerstreiten und wieder versöhnen, über Träume und verpasste Gelegenheiten diskutieren, dann fühlt man sich als Zuschauerin an eigene Frauenfreundschaften erinnert. So viel Vertrautheit, so viel Verrücktheit – genau das macht die Beziehung zu besten Freundinnen aus.

«Beste Freundinnen», das klingt nach Pferdebüchern, Rossschwänzen und Getratsche über Jungs. Die Serie, die auf einem Bestseller der US-Autorin Kristin Hannah basiert, macht deutlich, dass Frauen noch viel mehr verbinden kann: Ehrgeiz, Loyalität, gegenseitiges Ergänzen.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer begleiten die Freundinnen von ihren Teenagertagen bis in die Vierziger. Foto: Netflix

Ähnlich bedeutsam werden Frauenfreundschaften sonst selten dargestellt. Natürlich gibt es vereinzelt Filme um sich nahestehende Frauenfiguren wie zum Beispiel «Thelma und Louise», doch die beiden schweisst vor allem ihre Ausnahmesituation zusammen. Jahrelange Frauenfreundschaften dagegen sind in der Popkultur kaum ein Thema. Umso stärker sind die Bilder in unseren Köpfen von vertrauten Cowboys am Lagerfeuer, die zwar nicht viel reden, aber dafür umso mehr empfinden.

«Klischeevorstellungen von geschwätzigen Freundinnen versus Blutsbrüdern werden ständig wiederholt, auch wenn sie jeglicher Realität entbehren», kritisiert Corinne Rufli. Die Historikerin arbeitet am Interdisziplinären Zentrum für Geschlechterforschung der Universität Bern und forscht zur Lesbengeschichte der Schweiz. «Dass Frauenfreundschaften kaum je im Mittelpunkt stehen und gerne lächerlich gemacht werden, gehört zur unmittelbaren Logik eines durch und durch patriarchalen Systems – auch in der Kulturproduktion.» Es herrsche ein eklatantes Missverhältnis von starken, unabhängigen Frauen und Männern in Filmen.

Das belegt auch der sogenannte Bechdel-Test. Dabei werden zu jedem Film die drei Fragen gestellt: Gibt es mindestens zwei Frauenrollen? Sprechen die Frauen miteinander? Und unterhalten sie sich über etwas anderes als Männer? Wenig überraschend, lautet die Antwort viel zu oft: Nein. Auch überaus beliebte Werke wie etwa die «Herr der Ringe»-Trilogie fallen beim Test durch.

Erschreckend ist aber nicht nur, dass Frauenfreundschaften entweder gar nicht vorkommen oder dann als belanglos abgetan werden. Sie erscheinen zudem häufig als weniger wichtig als die Beziehungen zu Männern. Ein Beispiel? In Geschichten wie «Twilight» oder «Hunger Games», die weltweit ein jugendliches Millionenpublikum begeistern, ist die Protagonistin häufig hin- und hergerissen zwischen zwei Männerfiguren. Dieser Konflikt bestimmt die Geschichte über weite Strecken, die Nähe zu anderen Frauen dagegen spielt höchstens eine Nebenrolle.

Szene aus der «Twilight-Saga»: Bella (Kristen Stewart) ist hin- und hergerissen zwischen Jacob (Taylor Lautner) und Edward (Robert Pattinson). Foto: PD/The Twilight Saga: Eclipse

Auch in der Realität brechen Frauenfreundschaften erfahrungsgemäss eher auseinander als Männerfreundschaften, wenn das andere Geschlecht ins Spiel kommt. «Diese Frauen sind Komplizinnen wie Opfer eines patriarchalen Systems», sagt Fabienne Amlinger, die ebenfalls am Interdisziplinären Zentrum für Geschlechterforschung arbeitet. Sie erklärt das Phänomen damit, dass es einfacher und zielführender sei, sich mit Stärkeren zu verbünden als mit Schwächeren: «Für Frauen, die als Kategorie strukturell in einer schwächeren Position sind, ‹lohnen› sich Freundschaften mit Männern schlichtweg mehr.»

Wie kann sich das ändern? «Junge Frauen brauchen Vorbilder», sagt Corinne Rufli. Statt über «Zickenkriege» und weibliche Konkurrenz zu lästern, sollten in der Öffentlichkeit mehr langjährige Freundschaften zwischen Frauen thematisiert werden, die auch Ehen und Beziehungen überleben. «Denn diese Freundschaften gibt es – überall. Man muss sie nur sehen wollen», sagt Corinne Rufli. Die Netflix-Serie «Immer für dich da» leistet einen kleinen Beitrag dazu.