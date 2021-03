Endlich wieder Fussballtrainings – Hobbykicker haben ein Stück Normalität zurück Die Amateurvereine von der Promotion League bis zur 5. Liga dürfen seit Anfang März wieder Trainings mit bis zu 15 Spielern durchführen. Ein Augenschein beim Drittligisten FC Gerzensee. Adrian Lüpold

Die Spieler des FC Gerzensee begrüssen sich zum Trainingsstart. Foto: Raphael Moser

Tröpfchenweise trudeln die Fussballer des FC Gerzensee auf dem Trainingsgelände ein. Sie begrüssen sich so herzlich, wie es im Moment halt geht – mit der «Corona-Faust». Sie machen Sprüche, wie das unter jungen Männern üblich ist, und albern rum. Sie schnappen sich die Bälle, die auf dem Kunstrasen rumliegen. Im Kreis halten sie die Kugel technisch gekonnt hoch. Sie schlagen ein paar kurze Pässe oder lassen das Leder im klassischen «fünf gegen zwei» zirkulieren, bevor die offizielle Übungseinheit beginnt.

Seit Montag haben die Hobbyfussballer in der Schweiz ein Stück Normalität in ihrem Leben zurück. Endlich sind Trainings in Gruppen bis maximal 15 Spieler wieder erlaubt. «Es ist toll, dass wir nun wieder eine Perspektive haben und auf dem Platz trainieren dürfen. Das gibt Ablenkung vom Alltag», sagt Fabian Zulliger, Trainer und Geschäftsführer beim 3.-Liga-Club Gerzensee.