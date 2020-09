Loubegaffer – Hoaraus Abschiedsgeschenk und Hännis Znacht Der Ex-YB-Stürmer Guillaume Hoarau wird Bern diese Woche mit einem neuen Song beschenken. Luca Hänni wurde beim Date gesehen. Dies und mehr sind die Neuigkeiten aus Berns Lauben. Die Loubegaffer

SRF hat Guillaume Hoarau auch musikalisch verabschiedet. Quelle: Screenshot SRF

Der Lieblingsstürmer der Berner, Guillaume Hoarau, war am Sonntag zu Gast im «Sportpanorama» bei SRF. Die Sendung bleibt Bernern aus diversen Gründen in Erinnerung: Was der Franzose erzählte, wurde simultan übersetzt, allerdings war dies akustisch schwierig zu verstehen. Die Loubegaffer waren froh, dass es zwei musikalische Einlagen gab. Einerseits wurde das Lied «I han es Zündhölzli azündet» des Berner Troubadours Mani Matter neu für den Ausnahmekicker übersetzt. Ein Auszug aus der Hommage: