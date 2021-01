Handels- und Gewerbegesetz – HIV Kanton Bern ist für die Ausweitung des Sonntagsverkaufs Bern Handels- und Industrieverein befürwortet das neue Handels- und Gewerbegesetz. Demnach sollen Läden neu an vier statt zwei Sonntagen öffnen können,

Durch mehr Sonntagsverkäufe erhoffen sich die Wirtschaftsverbände eine Belebung der Innenstädte. (Symbolbild) Foto: Keystone/Marcel Bieri

Der Handels- und Industrieverein des Kantons Bern hat zum Gesetz über Handel und Gewerbe die Ja-Parole beschlossen. Die Vorlage, die am 7. März zur Abstimmung kommt, sieht unter anderem eine Ausdehnung der Sonntagsverkäufe vor.

Neu sollen jährlich vier statt zwei bewilligungsfreie Sonntagsverkäufe möglich. Mit Blick auf den steigenden Druck des Online-Versandes auf den Detailhandel, sei dies «ein Schritt in die richtige Richtung», teilte der Wirtschaftsverband am Freitag mit. Auch würden mit offenen Läden am Sonntag die Innenstädte belebt.

ske/SDA