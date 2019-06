Hitzeferien für die Küche

Kennen Sie diese kleinen Genussmomente, die man nie vergisst? Sie gehören in die Lebensgeschichte wie andere besondere Erinnerungen. Es handelt sich dabei meist nicht um das grossartige Sternemenu im Luxusrestaurant, sondern um einfache Dinge, die nicht nur den Hunger stillten, sondern entführten. Dazu gehört für mich das Pan Bagnat. Es war in der Zeit als ich jung war, in Paris lebte und nicht viel Geld hatte, mein grosser Znacht. Mein Heimweg damals führte vom Atelier an der Rue de la Paix, wo ich arbeitete, an den Folies Bergères vorbei. In der Nähe hatte ich meinen Lieblingsstand für dieses mit Salade Niçoise prall gefüllte runde Brot. Zuerst knabberte man sich ein wenig durch das nach Olivenöl schmeckende Brot, das eine knusprige Rinde und ein weiches Inneres hatte. Dann kam die vielfältige Füllung voller Thunfisch, knackigem Gemüse und Kartoffeln. Dazwischen überraschten, wie kleine, salzig würzige Explosionen, schwarze Oliven und Sardellenfilets. Es führte mich immer direkt in den Süden, in die Welt der Bücher und Filme von Marcel Pagnol, die ich damals sehr liebte und zigmal gelesen und gesehen habe. (Bild über: Foodnetwork)