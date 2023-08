Tagestipp: «To Catch a Thief» – Hitchcock, für einmal romantisch und verspielt Grace Kelly und Cary Grant geben dem Thriller «To Catch a Thief» von Alfred Hitchcock den erotischen Kick. Regula Fuchs

Cabriofahrten hoch über der französischen Riviera: Cary Grant und Grace Kelly in «To Catch a Thief». Foto: PD

Romance and Suspense! So wurde der Film «To Catch a Thief» von 1955 in einem Trailer angepriesen, und versprochen wurde nicht zu viel. Grace Kelly und Cary Grant – wohl das schönste und eleganteste Paar, das es seinerzeit auf Leinwand zu sehen gab – waren die Hauptfiguren dieser romantischen Kriminalhumoreske. Dazu mischte Regisseur Alfred Hitchcock die Elemente des Thrillers, schliesslich spielte Grant einen ehemaligen Meisterdieb, und garnierte das Ganze mit einem spektakulären Setting an der französischen Côte d’Azur. Trotz allem waren die Kritiken damals gemischt: Manche vermissten die Spannung in diesem Hitchcock-Film. (reg)

